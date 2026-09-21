V genovém sadu pečují o 600 výjimečných stromů, třeba o roubovanec Lidické hrušněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V genovém sadu pečují o 600 výjimečných stromů, třeba o roubovanec Lidické hrušně
Klatovská nemocnice, druhá největší v Plzeňském kraji, se rozroste o nový urgentní příjem, na který tam...
S požárem štěpky na území CHKO Brdy bojovaly čtyři jednotky hasičů. Mezi nimi byli i dobrovolníci ze...
Zaparkované auto na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením na první pohled zaujalo hlídku...
V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství, který v roce 2022 skokově...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →