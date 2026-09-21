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V genovém sadu pečují o 600 výjimečných stromů, třeba o roubovanec Lidické hrušně

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Nenápadný sad ukrývá 600 starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Genový sad Tachov letos slaví 20 let od svého založení. Správci tam pečují o rouby ze starých zahrad a zaniklých sídel. Mezi nimi je i roubovanec památné Lidické hrušně, která jako jediný ovocný strom přežila tragédii roku 1942.
V genovém sadu pečují o 600 výjimečných stromů, třeba o roubovanec Lidické hrušně

V genovém sadu pečují o 600 výjimečných stromů, třeba o roubovanec Lidické hrušně

Zdroj: Jana Rolková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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