ANKETA: Náměstí bez aut? Experiment se slámou v Olomouci rozvířil emoce

V závěru uplynulého týdne se na náměstí Republiky v centru hanácké metropole objevily stovky balíků slámy, instalace Barbory Bělunkové byla inspirovaná kompozicí barokní zahrady a vytvořila i kulisu pro komunitní hostinu.
Organizátoři ale řešili od počátku také komplikace v podobě poškození slaměného díla. Balíky někdo naházel i do kašny, ze které musela být kvůli znečištění vypuštěna voda. Po úklidu a obnově instalace ale následovalo ještě další poškození. „Nesouhlas s podobou umělecké intervence je legitimní součástí veřejné debaty. Úmyslné ničení cizí práce však legitimním způsobem vyjádření názoru není. Za projektem stála práce autorky, kurátorky, uměleckého kolektivu, organizátorů i dobrovolníků, stejně jako zajištění záboru, dopravního značení, úklidu a celého doprovodného programu,“ upozornili zástupci Street Art Festivalu, jehož součástí byla letos i krátkodobá proměna náměstí Republiky.
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Záměr přitáhnout pozornost k tématu náměstí Republiky se naplnil možná až v překvapivém rozsahu, neobvyklé dílo ze slámy i jeho poškození vyvolaly na sociálních sítích vlnu komentářů.
„Silné pozitivní i negativní reakce ukázaly, že podoba a využívání náměstí Republiky nejsou veřejnosti lhostejné. Smyslem projektu nebylo všem předložit jediný správný názor, ale přimět nás podívat se na známé místo jinak a přemýšlet, jakým způsobem může být využíváno. Přesně k tomu Evropský týden mobility slouží,“ uvádějí organizátoři Street Art Festivalu.
Tento týden se náměstí Republiky promění ještě jednou, v úterý 22. září zde akce Den bez aut nabídne program pro děti i dospělé a na několik hodin opět promění náměstí v prostor bez běžného automobilového provozu a parkování. Na prostranství bude také dočasný skatepark či kavárna umístěná v zaparkovaném elektrobusu Dopravního podniku města Olomouce.
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Otázkou alternativ využití náměstí Republiky se přitom vedení radnice zabývá dlouhodobě, pro možnou změnu významného prostoru v centru města jsou rozpracované architektonické či urbanistické studie. Náměstek primátorky pro strategie a rozvoj Tomáš Pejpek (ProOlomouc) v červnu informoval, že Rada města Olomouce projednala studii dočasných úprav náměstí Republiky od zlínského studia ellement architects. „Zda bude návrh realizován, rozhodne příští koalice při schvalování návrhu rozpočtu na rok 2027. Rada schválila také návrh zařadit do střednědobého plánu přípravu celkové rekonstrukce náměstí, zejména kvůli stavu vodárenských sítí,“ sdělil náměstek.