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ANKETA: Náměstí bez aut? Experiment se slámou v Olomouci rozvířil emoce

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S cílem rozpoutat diskuzi o možnostech využití náměstí Republiky v centru Olomouce vznikla na prostranství speciální instalace ze slámy, která na čtyři dny zabrala desítky parkovacích stání v centru města. Projekt skutečně vyvolal debatu, hned dvakrát ale došlo i na poničení netradičního díla.
ANKETA: Náměstí bez aut? Experiment se slámou v Olomouci rozvířil emoce

ANKETA: Náměstí bez aut? Experiment se slámou v Olomouci rozvířil emoce

Zdroj: Street Art Festival, Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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