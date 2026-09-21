HOSPODSKÝ KVÍZ: Google tentokrát nepomůže. Ukažte, co z všeobecného přehledu vám v hlavě zůstaloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Google tentokrát nepomůže. Ukažte, co z všeobecného přehledu vám v hlavě zůstalo
Od 10. listopadu 2026 zavádí Ryanair nový limit pro odbavení podaného zavazadla. Přepážky se zavřou už 60...
Od roku 2003 zmizelo z atmosféry až 10 procent pouštního prachu, který fungoval jako přirozená ochrana před...
Upozornění na kuřecí maso se salmonelou znovu míří na spotřebitele, kteří jsou zvyklí si dávat čerstvé maso...
Španělsko zavádí nízkoemisní zóny ve velkých městech. Řidiči musí sledovat novou značku s autem obklopeným...
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