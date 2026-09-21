Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Tereza Ramba a Jakub Prachař mají hlavní role v bláznivé komedii o svérázné rodině

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Režisérka celovečerních filmů Známí neznámí (2021) a Jedeme na teambuilding (2023) Zuzana Marianková posílá do kin svůj třetí film. Solidně obsazená bláznivá komedie Něco jako rodina (foto) bude mít premiéru v českých kinosálech 26. listopadu. Informovala o tom tisková zástupkyně Simona Andělová.
Tereza Ramba a Jakub Prachař mají hlavní role v bláznivé komedii o svérázné rodině

Tereza Ramba a Jakub Prachař mají hlavní role v bláznivé komedii o svérázné rodině

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Dotace od Evropské komise a parlamentu pomohly zvýšit výnosy ČTK nad 350 milionů
Dotace od Evropské komise a parlamentu pomohly zvýšit výnosy ČTK nad 350 milionů
Kabáti vyjíždějí na podzimní halové turné, zahrají v Liberci, Ostravě, Praze nebo v Popradu
Kabáti vyjíždějí na podzimní halové turné, zahrají v Liberci, Ostravě, Praze nebo v Popradu

Rocková kapela Kabát (foto) za několik dní vyjede na rozsáhlé podzimní koncertní turné, které zahrne i...

Režisér Jan Hřebejk dotočil novou komedii podle scénáře Bořka Slezáčka
Režisér Jan Hřebejk dotočil novou komedii podle scénáře Bořka Slezáčka

Po šestnácti natáčecích dnech je hotovo. Štáb pod vedením režiséra Jana Hřebejka a producentů Alberta Čuby...

Fanánek vydává výběrové album, doplnil jej novou skladbou Moravian RapSchody
Fanánek vydává výběrové album, doplnil jej novou skladbou Moravian RapSchody

Frontman, zpěvák a textař Tří sester Lou Fanánek Hagen (foto; vlastním jménem František Moravec) vydává...

V soutěži Direct Impact Prague bodovala Triad Prague nebo AC Sparta Praha
V soutěži Direct Impact Prague bodovala Triad Prague nebo AC Sparta Praha

Vítězem 24. ročníku marketingové ceny Direct Impact Czech se stala agentura Triad Prague (foto) za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.