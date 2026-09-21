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Berdych vzpomíná, jak na něj v Buenos Aires řval Maradona z první řady. Davis Cup přišel o příběhy, které se nedají koupit

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Září 2012, Buenos Aires, stadion Parque Roca. Třináct tisíc Argentinců řve na Tomáše Berdycha a v čestné lóži právě vstal Diego Maradona. Tohle Davis Cup ztratil.
Berdych vzpomíná, jak na něj v Buenos Aires řval Maradona z první řady. Davis Cup přišel o příběhy, které se nedají koupit

Berdych vzpomíná, jak na něj v Buenos Aires řval Maradona z první řady. Davis Cup přišel o příběhy, které se nedají koupit

Zdroj: Jsme český tenis
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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