Berdych vzpomíná, jak na něj v Buenos Aires řval Maradona z první řady. Davis Cup přišel o příběhy, které se nedají koupit

Berdych dnes vede český daviscupový tým jako kapitán a otevřeně říká, že finálový turnaj v Boloni s původním Davis Cupem spojuje už jen název a trofej. Jenže příběh toho, jak soutěž o svou duši přišla, není jen o nostalgii jednoho hráče. Je to příběh hlasování, peněz a smlouvy, která drží Davis Cup v centralizovaném formátu minimálně do roku 2027.
Maradona přišel až na druhý set
Semifinále Davis Cupu 2012 mezi Argentinou a Českem se hrálo na Parque Roca, betonovém kolosu na jihu Buenos Aires. Tribuna pojala třináct tisíc lidí a každý z nich věděl, co má dělat: řvát. Berdych nastoupil proti Juanu Mónacovi a někdy kolem začátku druhého setu se v čestné lóži objevila postava, kterou nepřehlédnete ani z posledních řad. Maradona vstával, křičel, tleskal, gestikuloval směrem ke kurtu. Co přesně volal, dobové reporty nezaznamenaly. Nepotřebovaly to. Samotný obraz stačil.
Berdych ten zápas vyhrál. Češi nakonec semifinále prošli a v listopadu 2012 zvedli v pražské O2 areně trofej proti Španělsku. Právě finále v Praze označuje Berdych za nejsilnější vzpomínku kariéry. Buenos Aires ale funguje jako něco jiného, jako důkaz toho, co Davis Cup uměl vytvořit, aniž by se o to kdokoli musel organizačně snažit. Místo, rivalita, dav. Nic z toho nešlo naplánovat z kanceláře v Londýně.
Reforma, která přišla se 71 procenty
V srpnu 2018 se sešlo valné shromáždění Mezinárodní tenisové federace a hlasovalo o návrhu, který měl Davis Cup proměnit od základu. Investiční skupina Kosmos, spojená s fotbalistou Gerardem Piquém, nabídla 25letou smlouvu za 125 milionů dolarů ročně. Výměnou měl tradiční celoroční pavouk doma a venku ustoupit týdennímu finálovému turnaji pro osmnáct zemí, doplněnému únorovými kvalifikacemi a dvěma divokou kartou.
Argumenty ITF zněly pragmaticky:
- Zájem špičkových hráčů o reprezentaci dlouhodobě klesal.
- Kalendář byl přeplněný a víkendové daviscupové termíny se kryly s komerčně lukrativnějšími turnaji.
- Status quo podle vedení ITF „už nebyl možností“.
Reforma prošla podporou 71,43 % hlasujících členských zemí. Od sezony 2019 se Davis Cup stal něčím jiným.
Co zbylo a co zmizelo
Kosmos z projektu vypadl rychleji, než kdokoli čekal. V lednu 2023 ITF licenční smlouvu ukončila, ponechala si kauci 25,4 milionu dolarů a převzala zpět kompletní řízení soutěže. Spor mezi oběma stranami pokračuje u Sportovního arbitrážního soudu. Veřejně dostupné dokumenty ITF nezmiňují detailní důvod rozchodu.
Formát ale zůstal centralizovaný. Itálie získala pořadatelství Davis Cup Final 8 na roky 2025 až 2027, takže Boloňa není jednorázový experiment, ale smluvně ukotvený model na tři sezony. Současná podoba soutěže přidala ještě dvoustupňovou kvalifikaci, a právě ta paradoxně zachraňuje to, co z původního Davis Cupu přežilo.
Kvalifikační kola se totiž hrají doma a venku. Češi v roce 2025 vyhráli druhé kvalifikační kolo nad USA 3:2 ve floridském Delray Beach a postoupili do Final 8 v Boloni. O rok později, v září 2026, se stejný souboj přesunul do pražské O2 areny. Jiří Lehečka tehdy vysvětloval, že tým původně chtěl antuku, ale z organizačních důvodů to v O2 areně nešlo, a priorita hrát před co největší domácí kulisou nakonec převážila nad povrchem.
Kontrast, který mluví sám
Prezident ITF David Haggerty v rozhovoru pro Seznam Zprávy obhajoval reformu a zároveň přiznal kontrast, který nepotřebuje komentář: plné pražské tribuny při kvalifikaci versus ticho v hale, když v Boloni hrají dva nedomácí týmy. Berdych je v hodnocení ostřejší. Final Eight podle něj s Davis Cupem „nemá absolutně nic společného“.
Podle nás je pravda někde v napětí mezi oběma pozicemi. Sportovní kvalita finálového turnaje je vysoká, osm nejlepších týmů sezony na jednom místě. Ale Davis Cup nikdy nebyl primárně o sportovní kvalitě. Byl o tom, že český tým hrál v Ostravě na jiném povrchu než v Prostějově, že argentinský dav přivedl Maradonu do lóže, že venkovní mise do Buenos Aires měla jinou chuť než domácí finále v Praze. Tohle se nedá nahradit lepší organizací ani silnějším partnerstvím.
Co přijde po roce 2027
Haggerty říká, že po skončení boloňského kontraktu přijde nový tendr. Co přesně bude obsahovat, zatím nikdo neví. Dá se čekat, že tlak na návrat k silnějšímu modelu doma a venku poroste, kvalifikační kola opakovaně dokazují, že atmosféra se vrací okamžitě, jakmile se hraje v národní hale před vlastními fanoušky. Úplné obnovení starého celoročního pavouku o titul je ale spíš přání než realistický scénář. Kalendář ATP je dnes ještě nabitější než v roce 2018.
Berdych sedí na lavičce českého týmu a ví, jak vypadá Davis Cup, když funguje. Parque Roca, O2 arena, třináct tisíc lidí, Maradona v lóži. Tahle paměť je přesně to, co se nedá koupit, a co žádný tendr nenapíše do smlouvy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář