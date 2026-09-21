Citrón v mrazáku vydrží měsíce a dá se nastrouhat i se slupkou. Kdo ho dál skladuje v lednici, přichází o nejcennější část

Většina domácností zachází s citronem vždycky stejně: překrojí ho, vymačká šťávu a zbytek odloží do lednice, kde do týdne ztvrdne a skončí v koši. Přitom ta nejvoňavější složka plodu, tenká žlutá vrstva kůry plná esenciálních olejů, putuje rovnou do odpadu. Zmrazení celého citrusu tenhle zvyk obrací naruby. Plod vydrží v mrazáku měsíce, a jakmile ho vytáhnete, dá se rovnou strouhat i se slupkou. Výtěžnost jednoho kusu tím skokově naroste: využijete aroma kůry, kyselost šťávy i část dužiny najednou.
Proč citrón v lednici ztrácí čas i chuť
Srovnání trvanlivosti mluví jasně. Při pokojové teplotě v suchém prostředí citrón začíná vysychat a ztrácet šťávu už po sedmi až deseti dnech, podle poznatků
University of California. Lednice posouvá hranici na přibližně tři týdny; slupka zůstává pevná, dužina si drží vlhkost, ale po uplynutí této doby kvalita rychle padá. Mrazák oproti tomu nabízí okno čtyř až šesti měsíců, během kterých si citrus podle doporučení Colorado State University Extension uchovává velkou část chuti i nutriční hodnoty.
Způsob skladování Orientační trvanlivost Pokojová teplota (sucho) 7–10 dní Lednice cca 3 týdny Mrazák (−18 °C) 4–6 měsíců
Textura rozmraženého plodu bude měkčí než u čerstvého. Pro strouhání zmraženého citronu to ale paradoxně hraje do karet; tvrdý, promrzlý povrch se na jemném struhadle nebo microplane chová jako parmazán.
Žlutá vrstva kůry: skrytý poklad, který většinou končí v koši
Kulinárně nejcennější partie citronu se nazývá flavedo, tenká žlutá slupka prošpikovaná drobnými váčky s esenciálním olejem. Právě tady sídlí ta intenzivní, svěží vůně, kterou šťáva sama o sobě nedodá. Bílá houbovitá vrstva pod ní (albedo) naopak hořkne, a proto se při strouhání vyplatí hlídat, aby struhadlo zachytávalo jen žlutý povrch.
Při běžném zacházení (vymačkat a zahodit) tahle lžíce chuti zmizí. Mražení celého plodu je pohodlná zkratka, jak ji zachránit: vytáhnete citrón z mrazáku, nastrouháte potřebné množství přímo do jídla a zbytek vrátíte zpět. Žádné loupání, žádné krojení, minimální odpad.
Kam se hodí nastrouhaný zmrazený citrón:
těstoviny, rizoto, kuskus ryby a kuřecí maso rajčatové omáčky a saláty koláče, muffiny, citronové chlebíčky krémy a polevy
Pro začátek stačí jedna až dvě lžičky na dvě až čtyři porce. Přidávat se dá vždycky, ubírat už obtížněji, zvlášť pokud struhadlo zachytí i kousek hořké bílé vrstvy.
Jak správně omýt a zmrazit celý citrón krok za krokem
Bezpečnost slupky stojí na dvou pilířích: výběru plodu a důkladném omytí.
FDA doporučuje jednoduchý postup, který zvládne každý: Umyjte si ruce. Vyřaďte poškozené nebo nahnilé kusy. Citrón opláchněte pod tekoucí vodou, bez mýdla, bez saponátu, bez komerčních přípravků na mytí ovoce. Povrch jemně promnete prsty nebo čistým kartáčkem. Osušte papírovou utěrkou. Zabalte do sáčku na mražení nebo do vzduchotěsné nádoby a uložte do mrazáku.
Celý proces zabere dvě minuty. Klíčové pravidlo: čím méně vzduchu v obalu, tím pomaleji se tvoří námraza a tím déle si plod drží kvalitu.
Bio, neošetřené, nebo klasické? Co hledat v českém obchodě
Tady se rozhoduje, jestli kůru opravdu chcete jíst. Česká
Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje, že rezidua posklizňových látek (vosky, fungicidy) se u konvenčních citrusů koncentrují právě v kůře. Na obalu nebo produktové kartě musí být informace o ošetření po sklizni.
V českém maloobchodě se dnes potkáte se třemi kategoriemi:
Bio citrony – nesou povinné evropské bio logo. Pozor: samotné označení „bio“ automaticky negarantuje, že kůra je bez jakéhokoli ošetření. Například Tesco u svých bio citronů zároveň uvádí upozornění na chemicky ošetřenou kůru. Rohlík naopak své bio citrony popisuje jako vhodné i pro využití aromatické slupky. Chemicky neošetřené citrony – explicitně určené pro práci s kůrou, v nabídce třeba na Rohlíku jako samostatná kategorie. Klasické citrony – nejlevnější varianta, ale s ošetřeným povrchem. Na strouhání se bez důkladného omytí a akceptace určitého rizika reziduí nehodí.
Podle nás nejpraktičtější cesta: hledat plody výslovně označené pro práci s kůrou, ať už bio, nebo chemicky neošetřené, a vždy si přečíst konkrétní obal či produktovou kartu. Barva sáčku ani intuice z regálu nestačí.
Kdy zmrazený citrón funguje lépe než čerstvý, a kdy naopak
Do teplých pokrmů, pečiva a omáček zmrazený nastrouhaný citrón funguje výborně. Tepelná úprava srovná drobné rozdíly v textuře a aroma se uvolní do jídla prakticky stejně jako z čerstvé kůry. Šéfkuchař Roman Paulus ve svých receptech na Kuchyni Lidlu pravidelně pracuje s citronovou kůrou; u jeho citronového chlebíčku figurují v surovinách bio citrony právě proto, aby se slupka dala bez obav nastrouhat přímo do těsta.
U jemných studených krémů, mousseů nebo dekorativního garnišování má čerstvě nastrouhaná kůra pořád navrch. Oleje se z ní uvolňují intenzivněji, barva je sytější, vůně ostřejší. Mrazení proto berme jako chytrou zálohu a způsob, jak snížit plýtvání, pohodlnou kuchyňskou zkratku, která z jednoho citronu vytěží maximum.
Stejný princip funguje i u limetek a pomerančů. Citrusy obecně spadají do stejného mrazicího okna čtyř až šesti měsíců, takže si v mrazáku můžete vybudovat malou zásobu tří různých citrusových příchutí, připravených ke strouhání během pár vteřin.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková