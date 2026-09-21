13 let staré video dnes vypadá jako výsměch hráčům. Sony kritizovalo Xbox, dnes dělá přesně to samé

Dne 10. června 2013, uprostřed veletrhu E3, zveřejnil oficiální kanál PlayStation na YouTube jednadvacetisekundové video s názvem „Official PlayStation Used Game Instructional Video“. V něm tehdejší šéf PlayStation Worldwide Studios Šúhei Jošida vezme do ruky diskovou hru, natáhne ruku a předá ji kolegovi Adamu Boyesovi. Konec. Žádná autentizace, žádná online kontrola, žádná pravidla. Jen disk z ruky do ruky. Publikum na E3 propuklo ve smích, na internetu následovaly miliony zhlédnutí, dnes už jich má video přes 21 milionů. Video bylo přímou narážkou na politiku Microsoftu, který o čtyři dny dříve představil pro Xbox One model s povinným online ověřením každých 24 hodin a složitými pravidly pro půjčování, darování a prodej diskových her. PlayStation se tehdy postavil do role obhájce hráčské svobody: v oficiálním FAQ k PS4 výslovně stálo, že diskové hry lze „vyměnit, prodat, půjčit kamarádovi nebo si je nechat navždy“. Jenže 1. července 2026 Sony na PlayStation Blogu oznámilo, že od ledna 2028 ukončí výrobu fyzických disků pro všechny nové hry na konzolích PlayStation. Nové tituly budou v obchodech dostupné jen digitálně, případně jako krabička s kódem ke stažení. Třináct let staré video se tak z marketingového triumfu proměnilo v archivní důkaz slibu, který značka sama opouští.
Co přesně Xbox v roce 2013 chtěl a proč to vyvolalo bouři
Microsoft 6. června 2013 publikoval na Xbox Wire dva články, které popisovaly Xbox One jako „moderní, připojené zařízení“. Primární konzole směla fungovat offline maximálně 24 hodin, na cizí konzoli jen hodinu. Samostatný text o licencování her upřesňoval, že hru na disku lze darovat jen jednou, jen člověku, který je na přátelském seznamu déle než 30 dní, a že prodej použitých her závisí na zapojení vydavatele a konkrétního prodejce. Půjčování her mezi přáteli nebylo při startu vůbec dostupné.
Hráčská komunita reagovala okamžitě a tvrdě. Microsoft to ustál přesně třináct dní. 19. června 2013 vydal oznámení s titulkem „Your Feedback Matters“, ve kterém všechna omezení zrušil a vrátil volné nakládání s diskovými hrami. Mezitím, přesně uprostřed, přistálo ono slavné PlayStation video.
Sony v roce 2026: konec disku, ne konec obchodu
Oznámení z 1. července 2026 neznamená konec kamenných obchodů s hrami. Sony v investorském Q&A popisuje model, ve kterém retaileři dál prodávají hry pro PlayStation, ale v digitální podobě nebo jako balení s kódem ke stažení. Fyzický disk s daty hry u nových titulů prostě přestane existovat.
Důvod je čistě obchodní a Sony ho investorům nijak nezabalilo. Digitální prodeje plných her na PS4 a PS5 dosáhly v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2026 podílu 82 %. Za celý předchozí fiskální rok to bylo 78 %. Disk se stal menšinovým formátem a Sony usoudilo, že jeho výroba už nedává ekonomický smysl.
Zásadní rozdíl oproti Xboxu z roku 2013: Microsoft tehdy disky nerušil, chtěl je jen svázat online kontrolami a licenčními pravidly. Sony od roku 2028 řeže rovnou u zdroje, nové hry na disku nevydá vůbec. Pro hráče je ale praktický výsledek podobný: mizí možnost koupit nový titul pro PlayStation na fyzickém nosiči a pak ho volně půjčit, prodat nebo darovat.
Xbox mezitím hraje přesně opačnou kartu
Zatímco Sony oznamovalo konec disků, Microsoft se v srpnu 2026 vydal zrcadlově opačným směrem. Na Xbox Wire představil funkci, která u většiny diskových her pro Xbox One a Xbox Series X umožňuje získat digitální oprávnění, přičemž fyzický disk „funguje dál přesně tak, jak vždy fungoval“. Xbox v roce 2026 stále nabízí Series X s mechanikou i digitální variantu bez mechaniky a žádné pevné datum konce nových diskových her neoznámil.
Ironie je dokonalá. Firma, která v roce 2013 chtěla disky omezit a po kritice couvla, teď diskům přidává hodnotu. Firma, která se v roce 2013 disky chlubila, je ruší.
Hráči se bouří, Sony zatím necouvá
Odpor je měřitelný. Petice „Don’t Kill the Disc“ na Change.org nasbírala už v červenci přes 250 000 podpisů a více než 10 000 komentářů. Sony samo přiznalo investorům, že řeší „opoziční petice a právní kroky“. Pod novými reklamními videi PlayStationu se objevují ironické komentáře typu „Discs used to happen on PS5“, parafráze oficiálního sloganu „It happens on PS5“. A samozřejmě se znovu masově sdílí třináct let starý klip s Jošidou a Boyesem.
Sony ale zatím neukazuje chuť couvnout. V investorském Q&A uvádí, že neočekává významný negativní dopad na své podnikání, a nabízí jen vágní formulaci o tom, že bude „pečlivě“ zvažovat preference hráčů. Na rozdíl od Microsoftu v červnu 2013, který rušil předstartovní pravidla konzole, Sony už plánuje celý distribuční model s platností od ledna 2028. Vrátit se zpět by znamenalo přestavět logistiku, výrobní řetězce a dohody s retaillery.
Co to znamená pro české hráče
Hry vydané před lednem 2028 zůstávají podle Sony nedotčené, disky budou dál hratelné na konzolích s mechanikou. Kdo si ale po tomto datu bude chtít koupit nový titul pro PlayStation v kamenném obchodě, dostane krabičku s kódem, ne s diskem. Půjčení kamarádovi, prodej na bazaru nebo „předání z ruky do ruky“ tak u nových titulů nebude možné stejným způsobem jako u fyzického disku.
Pro hráče mimo velká města přibývá ještě jeden problém. Podle ČTÚ přetrvávají rozdíly v dostupnosti moderních technologií mezi městy a menšími obcemi, úřad stále řeší dokrývání bílých míst s nedostatečným signálem. Čistě digitální distribuce nových her po roce 2028 těmto hráčům vezme i jednu ze záložních variant, instalaci z fyzického nosiče.
Šúhei Jošida v roce 2013 potřeboval k demonstraci hráčské svobody dvě sekundy a jeden disk. Od ledna 2028 nebude u nových her na PlayStationu co předat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík