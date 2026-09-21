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Záchrana tramvajové trati v Olomouci? Město bojuje o zásadní dotační podporu

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V uplynulých měsících v Olomouci silně rezonuje téma potenciálního zrušení tramvajové trati do Hodolan a Pavloviček. Úsek je ve špatném stavu a bude vyžadovat masivní investice. Město si nechává zpracovat analýzu možných variant, zároveň jedná o dotační podpoře pro zachování důležité infrastruktury.
Záchrana tramvajové trati v Olomouci? Město bojuje o zásadní dotační podporu

Záchrana tramvajové trati v Olomouci? Město bojuje o zásadní dotační podporu

Zdroj: Dopravní podnik města Olomouce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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