Záchrana tramvajové trati v Olomouci? Město bojuje o zásadní dotační podporu

Už v úvodu loňského roku projednalo vedení olomoucké radnice studii blížící se nutné opravy tramvajové trati od autobusového nádraží do Pavloviček, která orientačně nacenila náklady investice na přibližně 600 milionů korun. Město poté zadalo vypracování dalších analýz. Ty mají řešit i například možnost nahrazení tramvají do Hodolan a Pavloviček elektrobusy.
Náměstek primátorky pro strategie a rozvoj Tomáš Pejpek (ProOlomouc) před časem uvedl, že vedení města by mělo v budoucnu vycházet při rozhodování právě ze zpracovávaného odborného posouzení. „To bude zohledňovat kapacitní možnosti jednotlivých řešení, dopady na životní prostředí i na kvalitu veřejného prostoru i ekonomickou stránku. Ve všech zvažovaných variantách se počítá s předností hromadné dopravy a zlepšením bezpečnosti a bezbariérovosti na dnešní standardy, například co se týká nástupišť a tramvajových ostrůvků. Právě analýza dá vedení města důležité informace pro další rozhodování,“ vysvětlil náměstek primátorky.
Zejména obyvatele olomouckých čtvrtí Hodolany, Bělidla či Pavlovičky znepokojily už úvahy města spojené s možným zrušením technicky dosluhující tramvajové trati, která bude potřebovat nákladnou rekonstrukci. Vznikla také petice, pod kterou se podepsalo více než 5 tisíc lidí.
Tramvajový pás prochází středem širokých ulic s rušnou silnicí I/46, proudí tudy množství aut i na trase Olomouc – Šternberk a dále do Opavy či Bruntálu a dalších lokalit. Automobilový provoz by mohla výrazně zmírnit východní tangenta, realizace obchvatu této části hanácké metropole je ale stále kvůli sporům zablokovaná a nejistá.
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Investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO) uvedl, že v poslední době se v souvislosti s tématem tramvajové trati objevila řada zavádějících tvrzení. „Fakt je, že se nic neruší. O tomto nikdo nikdy nerozhodl. Naopak, modernizace tramvajové trati v Hodolanech je aktivitou v rámci opatření Výkonná veřejná doprava ukotvenou ve Strategickém plánu rozvoje města Olomouce 2026+, který jsme připravili a letos schválilo zastupitelstvo města. A zatímco jiní o opravě tramvajové trati do Hodolan a Pavloviček pouze před volbami mluví, my už nějakou dobu podnikáme konkrétní kroky. A zajistit pro Hodolany a Pavlovičky peníze je na prvním místě,“ napsal na sociální síti náměstek.
Ten přiblížil, že do jednání o možnostech financování mimořádně nákladného záměru se zapojil na Ministerstvu dopravy i bývalý primátor Olomouce a současný poslanec Miroslav Žbánek (ANO). Trať v Hodolanech a Pavlovičkách podle náměstka plní funkci důležitého spojení takzvané první a poslední míle mezi místními částmi a hlavním nádražím, které je významným přístupovým bodem do evropské dopravní sítě TEN-T. „Neznamená to automatický nárok na dotaci, představuje to však velmi silný argument pro její modernizaci a podporu z evropských programů,“ podotkl Miloslav Tichý.
Nedaleko tramvajové zastávky Hodolanská město připravuje projektování parkovacího domu u světelné křižovatky u Lipenské ulice. Podle Tichého se nabízí i přemístění autobusového nádraží za hlavní vlakové nádraží či rozvoj cyklistické infrastruktury. „Naším cílem má být vytvářet moderní dopravní uzly, ve kterých se přirozeně propojí železniční, tramvajová, autobusová, automobilová i cyklistická doprava. A to je přesně lokalita Hodolan, tedy poslední/první míle městského uzlu TEN-T. Toto je skutečná práce pro budoucnost olomoucké dopravy – příprava projektů, hledání finančních zdrojů a jednání s ministerstvy. Nikoliv strašení lidí něčím, o čem nikdo nikdy nerozhodl. Věřím, že dokážeme získat dostatek financí pro zajištění té nejlepší dopravní obslužnosti MHD také pro Hodolany a Pavlovičky,“ komentoval Tichý.
Investiční náměstek připomněl i další rozsáhlé akce, které se týkají kompletace tramvajové trati z Povlu do Slavonína, dále chystanou proměnu ulic Litovelská a Palackého či přípravu nového depa Dopravního podniku města Olomouce v Neředíně.
„Jde o investice v řádu miliard korun, které město bez dotační podpory nemůže zvládnout samo. Proto aktivně vstupujeme do přípravy nového programového období evropských fondů. Chceme být připraveni v okamžiku, kdy se rozhodne o konkrétních podmínkách financování, a získat pro modernizaci olomoucké MHD co největší podporu,“ uzavřel náměstek.