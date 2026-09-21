Chorý dal vítězný gól z opakované penalty a pak dvakrát padl na trávník. Z hřiště ho odnášeli na nosítkách

Nedělní večer 20. září 2026 nabídl v pražském Edenu scénář, který by odmítl i scenárista za přehnaný. Útočník, který v týdnu sotva trénoval, dostával infuze a potýkal se s nachlazením i chronickým kolenem, si ve stoosmé minutě vzal míč na penaltový puntík podruhé. Poprvé ho brankář Wiegele vytlačil na tyč. Podruhé Chorý nezaváhal. A potřetí, tentokrát už mimo hru, se úplně skácel. Mžitky před očima, motání hlavy, zdravotníci s nosítky. Hrdina i pacient v rozmezí jedné minuty.
Penalta, která se musela kopat dvakrát
Celý dramatický závěr odstartoval zásah videorozhodčího. V nastavení fauloval plzeňský Merches Doski Ayaosiho ve vápně a rozhodčí po konzultaci s VAR nařídil pokutový kop. Chorý se postavil k míči, ale jeho střelu brankář Wiegele vyrazil na tyč. Jenže kamery zachytily, že Doski vběhl do pokutového území ještě před kopem, a po odrazu se aktivně zapojil do hry.
Podle pravidla 14 IFAB platí jasná logika: pokud se proviní bránící hráč a penalta není proměněna, kop se opakuje. Rozhodčí tedy vrátil Chorého zpět na značku. A ten v 90.+11 minutě poslal míč do sítě na konečných 2:1.
„Věděl jsem stoprocentně, že si míč vezmu znovu,“ řekl po zápase pro Oneplay Sport. Mentální odolnost při druhém pokusu byla pozoruhodná, zvlášť ve světle toho, co přišlo vzápětí.
Kolaps bez vysvětlení
Prakticky bezprostředně po proměněné penaltě Chorý poprvé padl na trávník. Vstal, udělal pár kroků a zhroutil se podruhé. Zdravotníci k němu přiběhli a z hřiště ho odnesli na nosítkách.
Sám útočník později popsal mžitky před očima a přetrvávající závratě. „Nevím, jestli jsem někde předtím dostal ránu,“ přiznal v rozhovoru pro ČTK. Při televizním rozhovoru už sice stál na vlastních nohou, ale stále hlásil motání hlavy.
Trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci nabídl mozaiku možných příčin: nachlazení v průběhu týdne, infuze, dlouhodobé potíže s kolenem a extrémní fyzické vyčerpání po obrovském množství soubojů. Žádnou z těchto variant ale neoznačil za definitivní diagnózu. K ránu 21. září žádné vyšetření výsledek nepřineslo.
Nezastupitelný, a přesto na hraně
Trpišovský po zápase řekl větu, která celou situaci zarámovala: „Chorý byl naší jedinou hrozbou pro soupeře v pokutovém území.“ Slavia sice vede tabulku Chance Ligy po devíti kolech s 23 body a impozantním skóre 25:6, produktivitu ale rozkládá šířeji: Wiktor Nowak má na kontě pět ligových gólů, Mojmír Chytil čtyři. Přesto je Chorý typologicky nenahraditelný. Žádný jiný hráč v kádru nenabízí jeho kombinaci výšky, síly v soubojích a penaltové spolehlivosti.
A ta spolehlivost je mimořádná. Chorý proměnil dvacátou penaltu v řadě. V historii samostatné české ligy držel stoprocentní rekord mezi hráči s deseti a více pokusy Petr Pavlík s bilancí 12 ze 12. Chorý ho překonal o osm. V širší historii domácí nejvyšší soutěže existuje srovnatelná série Václava Daňka (20 z 20), ta ale spadá do československé éry.
Reprezentace čeká, diagnóza chybí
Načasování kolapsu je pro český fotbal obzvlášť nepříjemné. Nový reprezentační trenér Santi Denia zveřejnil svou premiérovou nominaci na čtyři zápasy Ligy národů: Chorvatsko 26. září, Anglie 29. září, Španělsko 3. října a znovu Anglie 6. října. Chorý je v šestadvacetičlenném výběru jediným klasickým hrotovým útočníkem. Denia sám vysvětlil, že ho vzal jako typologicky odlišnou variantu vedle flexibilnějších Hložka a Šulce.
Trpišovský po zápase avizoval vyšetření v klubu a následně v pondělí nebo úterý u reprezentace. Koleno chce řešit magnetickou rezonancí. Teprve po těchto kontrolách padne verdikt, zda Chorý na sraz odjede. Pokud ne, přímá náhrada „kus za kus“ v nominaci neexistuje; pravděpodobnější by bylo nasazení Hložka na hrot nebo úplně jiná ofenzivní varianta.
Dvacet proměněných penalt v řadě, vítězný gól v šlágru sezony a nosítka v jednom záběru. Příběh nedělního večera v Edenu zatím nemá poslední kapitolu, tu napíšou až výsledky vyšetření, které rozhodnou nejen o Chorého zdraví, ale i o podobě české reprezentace na startu nové éry.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle