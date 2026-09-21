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Dohoda o dodávkách tepla pro Karlovy Vary otevírá dveře ke spalování odpadu

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Dohoda s Karlovými Vary o pokračování dodávek tepla umožní společnosti SUAS Group pokračovat v plánech na energetické využití odpadu. Ten se má stát jedním ze zdrojů, které budou zajišťovat ekologické a cenově udržitelné dodávky tepla.
Dohoda o dodávkách tepla pro Karlovy Vary otevírá dveře ke spalování odpadu

Dohoda o dodávkách tepla pro Karlovy Vary otevírá dveře ke spalování odpadu

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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