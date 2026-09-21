Dohoda o dodávkách tepla pro Karlovy Vary otevírá dveře ke spalování odpaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dohoda o dodávkách tepla pro Karlovy Vary otevírá dveře ke spalování odpadu
Zájemci o post primátora či primátorky Karlových Varů se shodují v tom, že prioritním tématem ve městě jsou...
Výsledek 5:2, kterým skončil souboj Karlových Varů s Pardubicemi, zcela neodráží vyrovnaný průběh utkání....
Mimořádného ocenění se dočkali hasiči, kteří v květnu bojovali s plameny v Národním parku České Švýcarsko....
Zastupitelé Karlových Varů odsouhlasili pokračování dodávek tepla pro město od Sokolovské uhelné. Vlastní...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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