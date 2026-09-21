Přelom září a října má být kritický. Může přijít počasí, které Česko nepamatuje 100 let

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Poslední zářijový víkend nabídne zdánlivě idylickou atmosféru pozdního léta. Slunce prohřeje vzduch až na 24 stupňů Celsia, obloha zůstane převážně jasná. Jakmile však zapadne za horizont, nastane dramatický obrat. Noční teploty se v některých oblastech propadnou pod 5 stupňů, na horách dokonce k bodu mrazu.
Tento extrémní teplotní kontrast mezi dnem a nocí představuje výjimečný meteorologický jev. Zatímco v předchozích týdnech září se noční hodnoty držely kolem 9 až 12 stupňů, závěr měsíce přinese pokles o více než polovinu. V nížinách se začnou plošně objevovat přízemní mrazíky.
Takový teplotní skok během jediného dne klade mimořádné nároky na lidský organismus i techniku. Řidiči musí počítat s ranním namrzáním skel, zahrádkáři s ohrožením citlivých rostlin. Adaptace na rozdíl téměř dvaceti stupňů mezi odpolednem a svítáním vyžaduje značnou pozornost.
Studený šok v polovině měsíce
Ještě předtím, než přijde zářijové finále, čeká Česko náhlé ochlazení v týdnu od 21. září. Studená fronta srazí denní maxima na hodnoty, které po teplých dnech působí téměř šokově. Vysočina a Liberecký kraj zaznamenají pouhých 14 stupňů, zbytek republiky nepřekročí 17 stupňů Celsia.
K nízkým teplotám se přidají lokální přeháňky, které pocitovou teplotu ještě výrazněji sníží. Zatažená obloha vydrží i v úterý, kdy se srážky přesunou především do vyšších poloh. Teprve od středy začne teplý vzduch postupně vytlačovat chladnější proudění a maxima se vyhoupnou do rozmezí 18 až 22 stupňů.
Víkend přinese ubývání oblačnosti a další mírné oteplení o 1 až 3 stupně. Tato chladná vsuvka však zapadá do širšího rámce září, které jako celek zůstává teplotně nadprůměrné. Stabilní babí léto ale rozhodně nečekejte – počasí se chová jako na houpačce.
Super El Niño mění pravidla hry
Za teplotními anomáliemi stojí globální klimatický fenomén, který rychle nabírá na síle. V Tichém oceánu se formuje El Niño s parametry, které by mohly patřit k nejvýraznějším v novodobé historii sledování. Světová meteorologická organizace odhaduje pravděpodobnost jeho přetrvání přes celou zimu na téměř 100 procent.
Způsob, jakým tento fenomén ovlivňuje atmosférické proudění na severní polokouli, je komplexní. Pro Evropu obvykle znamená posun k vlhčímu a mírnějšímu počasí. Česká republika tak čelí zvýšené pravděpodobnosti nadprůměrně teplého a deštivého podzimu.
Ačkoli nelze vyloučit krátkodobé vpády studeného vzduchu, celkový ráz začátku topné sezóny by mohl být mírnější, zato však bohatší na srážkové úhrny. Český hydrometeorologický ústav oficiální sezónní předpovědi na celou zimu pro Česko nevydává – střední Evropa je pro dlouhodobé modely velmi obtížně předpověditelná.
Přelom září a října tak uzavře kapitolu pozdního léta a definitivně otevře dveře dynamickému podzimu, jehož charakter bude zásadně ovlivněn planetárními procesy. Připravte se na počasí, které vyžaduje flexibilitu a respekt k přírodním silám.
Zdroje článku: info.chmi.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová