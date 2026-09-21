Hokejový mistr Kondelík přiznal, že byl tlustý. Přes léto shodil dvanáct kilo a musel se vzdát jedné závislosti

Šampion, který se cítil těžkopádný
Pardubice vstoupily do sezony 2026/27 jako obhájci titulu. Vyvěsily mistrovskou vlajku, v prvním kole schytaly porážku 3:5 od Hradce, pak vyhrály v Litvínově a doma rozstřílely Vary. Běžný start, nic dramatického. Dramatické bylo to, co Kondelík řekl po třetím zápase.
Poslední dvě sezony se podle vlastních slov cítil pomalý, méně obratný, po zápasech vyčerpaný víc, než by odpovídalo jeho věku a roli. Bolela ho záda, kolena, třísla. Čísla přitom nebyla katastrofální; v mistrovské základní části 2025/26 nasbíral 32 bodů v 50 zápasech, v play-off přidal 6 bodů v 11 duelech. Tým vyhrál. Jenže Kondelík věděl, že to nebylo jeho maximum.
„Vyhodnotil jsem si to sám,“ popsal. Impuls nepřišel od trenérů ani od vedení. Přišel zevnitř, z pocitu, že tělo táhne víc, než musí.
Bubble tea za 1 300 kalorií denně
Když Kondelík začal hledat příčinu, narazil na překvapivě prostý zdroj problému. Každý den si v Pardubicích kupoval bubble tea. Každý den. Teprve zpětně zjistil, že jedna porce obsahuje (podle jeho vlastního odhadu) kolem 1 300 kilokalorií. To je víc než vydatný oběd.
Pro kontext: doporučený denní příjem dospělého muže se pohybuje kolem 2 500 kcal. Kondelík si jedním nápojem pokrýval přes polovinu. A to ještě nepočítal letní oslavy titulu, kdy (jak sám přiznal) řešil spíš pivo a pizzu než přípravu na další sezonu.
Pikantní detail: pardubická pobočka bubble tea mezitím zavřela. Kondelík se až od novinářů dozvěděl, že do celé sítě BubbleStar investoval bývalý hokejista Jakub Voráček. Ten v březnu 2026 veřejně přiznal, že na byznysu prodělal značné peníze; firmy skončily v insolvenci a případ řeší policie, jak popsal Seznam Zprávy. Kondelíkova „závislost“ tak zanikla spolu se svým dodavatelem.
Dvanáct kilo dolů, ale ne hladovkou
Přes léto 2026 Kondelík spolupracoval s Davidem Nehodou na změně stravy. Přesný jídelníček nezveřejnil, ale principy popsal jasně: žádné hladovění, žádné extrémní škrty. „Čím míň jíte, tím méně energie máte,“ vysvětlil. Cílem bylo jíst jinak, ne méně.
Vyřadil bubble tea, omezil tekuté kalorie, upravil skladbu jídla. Výsledek: z přibližně 111–112 kilogramů se dostal na 99. Oficiální profil Dynama ho aktuálně vede právě na této váze.
Odborná literatura přitom dává Kondelíkovu přístupu za pravdu. Doporučení pro sportovce mluví o pozvolném tempu redukce, zhruba půl až jeden kilogram týdně, při mírném kalorickém deficitu a dostatku bílkovin. Extrémní restrikce naopak ubírá sílu a výdrž, tedy přesně to, co hokejista potřebuje. Kondelík za léto shodil dvanáct kilo za zhruba deset až dvanáct týdnů. Tempo sedí.
Čísla mluví, ale opatrně
Po třech kolech nové sezony měl Kondelík 3 body ve 3 zápasech, tempo 1,00 bodu na zápas. V mistrovské základní části to bylo 0,64. Rozdíl je viditelný, ale vzorek tří utkání nedovoluje velké závěry. Proti Varům zazářil bilancí 1+2, v předchozích dvou kolech byl tišší.
Co čísla nezachytí, popisuje sám hráč: víc energie na konci zápasů, rychlejší přechod do útoku, menší bolesti kloubů. Ve vrcholovém hokeji přitom nejde jen o kilogramy na váze, ale o poměr svalové hmoty a tuku. Studie na elitních hokejistech ukazují, že výkon koreluje s vysokou svalovou hmotou a nižším podílem tuku; být těžký je v pořádku, být těžký kvůli špatnému složení těla nikoliv. Kondelík neztratil sílu. Zbavil se zátěže.
Proč to říká až teď
Timing není náhodný. Kondelík mluví z pozice obhájce titulu, ne z pozice hráče, který se omlouvá za špatnou sezonu. Sám přiznal, že po zisku poháru z týmu „trochu spadl tlak“. Právě ten uvolněný prostor mu dovolil pojmenovat problém nahlas, a zároveň ukázat, že ho už vyřešil.
Je to neobvyklá otevřenost. Čeští hokejisté o váze a stravování mluví zřídka, natož aby veřejně přiznali, že šampionskou sezonu odjeli s nadbytečným tukem. Kondelík to udělal ve chvíli, kdy měl v ruce důkaz: lehčí tělo, tříbodový zápas a sezonu, ve které chce dokázat, že jeho strop je výš, než kam dosáhl jako mistr.
Dvanáct kilo a jeden zrušený bubble tea. Někdy stačí tak málo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka