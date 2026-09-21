Studentský řízek s cuketou v křupavém těstíčku, bramborami a tatarkou je rychlý a chutný oběd

Občas člověk sáhne po tom, co je doma, s tím, že z toho bude jen rychlý oběd. A pak se stane, že se u stolu nikdo neptá, proč zrovna tohle, ale rovnou si přidává. U nás takhle jednou prošel studentský řízek, k tomu cuketa v křupavém těstíčku, brambory a tatarka. Od té doby se tenhle talíř vrací. Mám ho ráda pro jeho sytost, jednoduchost a levnější suroviny. A taky pro nadýchané těstíčko, které se chytí na salám i cuketu bez toho, aby člověk vytahoval mouku, vejce a strouhanku zvlášť.
Je v tom kus staré
domácí kuchyně a trochu školní vzpomínky, i když ne každý ji má zrovna voňavou. Studentský řízek se dělal dávno předtím, než se podobným jídlům začala dávat vznešenější jména. se k němu přidala skoro sama. Když na zahradě roste rychleji, než ji stíháte zpracovat, nebo v lednici zůstane poslední kus, který už nikdo nechce krájet do leča. Cuketa
Největší práci tady udělá
hustota těstíčka. Nemá být řídké jako na palačinky, ale ani beton, ve kterém zůstane stát lžíce. Bramborový škrob a trocha prášku do pečiva obal odlehčí, při smažení se pěkně nadechne a není tak těžký. Někdy přijde do mísy pivo, jindy mléko. Pivo je výraznější, mléko klidnější a jemnější.
Jedna praktická věc: Cuketu před obalováním lehce osolte a nechte ji pár minut pustit vodu. Když to udělá až na pánvi, křupavost těstíčka dost rychle vezme za své. Recept na domácí studentský řízek s křupavou cuketou
Doba přípravy: 20 minut Doba smažení: 20 až 25 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 400 g měkkého salámu typu gothaj nebo junior 1 větší cuketa 3 vejce 180 g hladké mouky 2 lžíce bramborového škrobu 1 lžička prášku do pečiva 150 ml piva, mléka nebo suchého bílého vína 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 800 g brambor olej nebo sádlo na smažení 200 g tatarské omáčky Postup přípravy studentského řízku a cukety
1.
Brambory oloupejte, nakrájejte na přibližně stejně velké kusy a dejte vařit do osolené vody. Podle velikosti budou měkké asi za 18 až 20 minut.
2. Mezitím nakrájejte
salám na silnější plátky, zhruba 1 cm. Cuketu omyjte a udělejte z ní kolečka nebo delší šikmé plátky. Pokud je hodně vodnatá, lehce ji osolte, nechte 10 minut ležet a pak ji osušte papírovou utěrkou.
3. Do mísy rozklepněte
vejce, přidejte hladkou mouku, bramborový škrob, prášek do pečiva, sůl a pepř. Postupně přilévejte pivo, mléko nebo víno a metličkou rozmíchejte hladké těstíčko. Mělo by zůstat spíš hustší, aby ze salámu a cukety neutíkalo hned zpátky do mísy.
4. V hlubší pánvi nebo širším kastrolu rozehřejte vyšší vrstvu
oleje nebo sádla. Tuk má být horký, ale nepřepálený. Kápněte do něj trochu těstíčka; když okamžitě zasyčí, můžete začít.
Zavařená cuketa do sladkokysela: Chytrý způsob, jak využít přebytky ze zahrady na později
5. Plátky
salámu ponořte do těstíčka ze všech stran a opatrně je vkládejte do tuku. Smažte z každé strany asi 2 až 3 minuty, dokud nezezlátnou. Hotové kousky dávejte na papírovou utěrku.
6. Stejným způsobem obalte a osmažte také
cuketu. Bývá hotová o něco rychleji, většinou jí stačí 1,5 až 2 minuty z každé strany. Pánev nepřeplňujte, jinak se tuk ochladí a těstíčko nebude tak křupavé.
7. Uvařené
brambory slijte a nechte je chvilku odpařit. Kdo chce, přidá kousek másla a nasekanou petrželku. Bez toho to ale funguje taky, obyčejné vařené brambory sem patří úplně dobře.
8. Na talíře rozdělte
studentský řízek, cuketu v těstíčku, brambory a přidejte tatarskou omáčku. Podávejte hned, dokud je obal teplý a křupavý. Zbytky uložte do lednice a druhý den je ohřejte spíš v troubě než v mikrovlnce. Foto: Cooky.cz, Jídlo podávejte s vařenými brambory a tatarkou, případně zeleninovou oblohou. Ještě pár rad na závěr ke studentskému řízku a cuketě Pokud chcete těstíčko nadýchanější, nechte ho po rozmíchání 5 minut stát. Mouka natáhne tekutinu a obal pak lépe drží. Salám krájejte raději silnější. Tenké plátky se při smažení snadno vysuší a výsledek už není tak dobrý. Cuketu v tuku zbytečně netrapte. Má změknout, ale ne se začít rozpadat. Tatarskou omáčku dejte na stůl vychlazenou. Ke horkému křupavému obalu sedí studená omáčka překvapivě dobře. Když zůstane trochu těstíčka, klidně do něj namočte kolečka cibule. Osmažená cibule se k bramborám a tatarce hodí víc, než by člověk čekal.
Cuketové placičky se sýrem podávané s česnekovým dipem: Každé jejich křupnutí stojí za přebytek cuket ze zahrádky
Zlatavé karbanátky z cukety se smetanovou kaší a salátkem. Klasika, která nikdy nezklame a nasytí celou rodinu