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Studentský řízek s cuketou v křupavém těstíčku, bramborami a tatarkou je rychlý a chutný oběd

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Když potřebuji uvařit oběd, který zasytí celou rodinu a přitom nestojí půl dne u sporáku, sahám po studentském řízku a cuketě v křupavém těstíčku. Je to poctivá domácí klasika s bramborami a tatarkou, kde hlavní roli hraje nadýchané těstíčko z vajec, mouky, škrobu a trošky piva nebo mléka. Uvnitř zůstane vše měkké, na povrchu je pěkně křupavo a na talíři to vypadá mile starosvětsky.
Obrázek k receptu s názvem Původně to měl být jen rychlý oběd: Studentský řízek a cuketa v křupavém těstíčku s brambory a tatarkou mile překvapí

Obrázek k receptu s názvem Původně to měl být jen rychlý oběd: Studentský řízek a cuketa v křupavém těstíčku s brambory a tatarkou mile překvapí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Původně to měl být jen rychlý oběd: Studentský řízek a cuketa v křupavém těstíčku s brambory a tatarkou mile překvapí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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