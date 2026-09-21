Naftový lup po D11 nevyšel. Zloděj měl v kufru 220 litrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Naftový lup po D11 nevyšel. Zloděj měl v kufru 220 litrů
Řidiče projíždějící Lánovem u Vrchlabí čekalo neobvyklé setkání. Po silnici se pohybovalo malé letadlo bez...
Dobrovolní hasiči z Horního Maršova se loučí s dlouholetým členem své jednotky Martinem Judou, kterému...
Na představení byste vyrazili, jenže poslední autobus domů jede ještě před děkovačkou? Klicperovo divadlo v...
Motoristé mohou v úterý 22. září nechat auto doma a po Hradci Králové cestovat veřejnou dopravou zdarma....
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →