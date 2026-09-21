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Naftový lup po D11 nevyšel. Zloděj měl v kufru 220 litrů

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S pořádnou zásobou nafty v kufru ujížděl po D11 čtyřiadvacetiletý muž, kterého předtím vyrušili při krádeži na staveništi. Daleko se ale nedostal, policisté ho zastavili na 86. kilometru dálnice.
Naftový lup po D11 nevyšel. Zloděj měl v kufru 220 litrů

Naftový lup po D11 nevyšel. Zloděj měl v kufru 220 litrů

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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