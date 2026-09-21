Salač s taťkou kočoval Evropou v obytňáku. Teď v Rakousku stál na bedně a litoval, že nevyhrál

Filip Salač dojel v neděli 20. září 2026 na Red Bull Ringu druhý v závodě Moto2 za Izanem Guevarou. Osmé kariérní pódium v mistrovství světa, třetí během pouhých tří měsíců, po bronzu v Brně a historické první výhře v Silverstonu. Čísla mluví jasně, ale za nimi se skrývá příběh, který nezačal na žádném grandprixovém okruhu. Začal v obytném voze plném nářadí, náhradních dílů a jedné rodiny, která vsadila všechno na to, že jejich syn má talent.
Od minibiku před třetími narozeninami po Španělsko
Salačův otec Michal je bývalý motocyklový závodník. Filipa bral na okruhy od jeho dvou let. V necelých třech dostal minibike. Ve čtyřech poprvé závodil, a vyhrál, právě ve Forlì. Rodinné rozhodnutí, které následovalo, změnilo všechno: místo českých lokálních závodů přesun na zahraniční program, kde je konkurence tvrdší a cesta k mistrovství světa kratší.
Prakticky to znamenalo celoroční logistiku po Evropě. Rodina později trávila většinu času ve Španělsku, děti se učily při cestách, sezona nikdy nekončila. Přesný itinerář a režim „obytňákové“ etapy otevřené zdroje podrobně nepopisují, rozhovor na Motorkáři.cz z roku 2015 ale zachycuje rodinu, která se závodění podřídila kompletně. Otec trénoval, matka organizovala, Filip jezdil. Ve třinácti měl za sebou devět let závodění. To není dětská zábava. To je plnohodnotné rodinné podřízení života kariéře jednoho jezdce.
Tři měsíce, tři pódia: Brno, Silverstone, Rakousko
Sezona 2026 přinesla sérii, na kterou čeští fanoušci čekali roky:
- Brno, 21. června – třetí místo na domácí Grand Prix před vlastními fanoušky.
- Silverstone, 9. srpna – první výhra v Moto2, průlomový moment celé kariéry.
- Rakousko, 20. září – druhé místo po celý víkend dominantním výkonu.
Právě rakouský víkend ukazuje, jak daleko Salač došel. V pátek zajel nejrychlejší čas. V sobotní kvalifikaci si vybojoval pole position. Chtěl „hattrick“: nejrychlejší pátek, pole position, výhra. Jenže v závodě se do čela rychle dostal Guevara a Salačova sázka na to, že Španělovi odejdou pneumatiky, nevyšla. V jedenáctém kole činil náskok 1,8 sekundy. Guevara sice v závěru trochu zaváhal, ale tři kola před cílem měl stále přes dvě sekundy k dobru. „Byl až příliš silný,“ přiznal Salač po závodě. Třetí dojel David Alonso.
Mrzelo ho to? Ano. Ale tohle není příběh o promarněné šanci. Je to příběh o jezdci, který tři závody po sobě stojí na pódiu mistrovství světa.
Sedmý v šampionátu, a co dál?
Po Rakousku má Salač 128 bodů a sedmou příčku v průběžném pořadí Moto2. Lídr Manuel González drží 245,5 bodu, Guevara po rakouském vítězství stáhl ztrátu na 35,5 bodu. Salačova propast na čelo (117,5 bodu) je při sedmi zbývajících závodech matematicky překonatelná, ale reálně ne. Titulový boj se odehrává jinde.
Co je ale podstatné: Salač už není outsider čekající na náhodu. Je jediným českým zástupcem v hlavních třídách mistrovství světa a v posledních třech závodech patřil mezi nejstabilnější jezdce celého pole. Tým během rakouského víkendu výrazně zasahoval do nastavení motocyklu; Salač to po závodě explicitně ocenil slovy o „mraku úprav“, konkrétní detaily nastavení ale nezveřejnil.
Od rodinné investice ke světové výkonnosti
Příběhy o kočování po Evropě v obytňáku se dobře čtou. Ale to, co za nimi stojí, je dvacet let práce. Otec, který věděl, co závodění obnáší, protože sám jezdil. Matka, která přizpůsobila celý rodinný život jednomu cíli. A syn, který v Le Mans 2021 poprvé stál na stupních vítězů v Moto3 a o pět let později vyhrál závod Moto2.
Průlom, na který se čekalo, už nepřijde „někdy“. Probíhá právě teď. Otázka pro zbytek sezony 2026 není, jestli Salač dokáže vyjet na pódium. Otázka je, jestli sérii tří pódií z posledních tří závodů dokáže protáhnout přes Japonsko, Austrálii a další zastávky až do Valencie. Pokud ano, sedmé místo v šampionátu bude jen mezistupeň.
Čtyřletý kluk z Forlì už dávno vyrostl. Na Red Bull Ringu stál na bedně muž, který ví, co stojí se tam dostat, a kolik toho jeho rodina obětovala, aby tam jednou mohl stát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta