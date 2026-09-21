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Salač s taťkou kočoval Evropou v obytňáku. Teď v Rakousku stál na bedně a litoval, že nevyhrál

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Někde v Itálii, na malém okruhu ve Forlì, čtyřletý kluk vyhrál svůj první závod. O dvacet let později stojí na pódiu mistrovství světa.
Salač s taťkou kočoval Evropou v obytňáku. Teď v Rakousku stál na bedně a litoval, že nevyhrál

Salač s taťkou kočoval Evropou v obytňáku. Teď v Rakousku stál na bedně a litoval, že nevyhrál

Zdroj: American Racing Moto 2 Team
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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