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Nejdrsnější herec je v 50 skoro i nejslavnější. Jon Bernthal má za sebou neuvěřitelné rekordní léto

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Jona Bernthala možná neznáte podle jména, ale jeho tvář s rysy ostřejšími než čepel Hatoriho Hanzaie vám trvale utkví na první dobrou. Dnes padesátiletý herec s mnohokrát přeraženým boxerským nosem proslul v seriálu Živí mrtví a jako marvelovský Punisher, přičemž své vrstevnaté, často nečitelné postavy se učil pitvat na moskevské herecké akademii. Samozvaný mladistvý potížista a bouřlivák našel životní balanc, který se aktuálně promítl i do rekordního pracovního léta – Bernthal se totiž objevil jak v Odyssei, tak v posledním Spider-Manovi, čímž dohromady přispěl ke globálním tržbám 4,15 miliardy dolarů.
Nejdrsnější herec je v 50 skoro i nejslavnější. Jon Bernthal má za sebou neuvěřitelné rekordní léto

Nejdrsnější herec je v 50 skoro i nejslavnější. Jon Bernthal má za sebou neuvěřitelné rekordní léto

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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