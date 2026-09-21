Nejdrsnější herec je v 50 skoro i nejslavnější. Jon Bernthal má za sebou neuvěřitelné rekordní léto

Vizáží možná připomíná akčního bijce Scotta Adkinse, ale rodák z Washingtonu má přece jenom kariérní ambice přesahující svět šedivých béček. Při vší úctě k představiteli Yuriho Boyky, Bernthal si za posledních šestnáct let nasadil kvalitativní laťku, kterou drtivá většina úspěšných kolegů po tolika letech shodí. Počínaje Polanského Mužem ve stínu, herec střídal prestižní role pod slavnými režiséry ve filmech jako Vlk z Wall Street, Sicario: Nájemný vrah, Zúčtování, Wind River nebo Le Mans '66. Od věci snad není zmínit ještě boxerskou komedii Zpátky do ringu, v níž hrál syna Roberta De Nira, jemuž se lehce podobá a v jehož šlépějích by kráčel vůbec nejraději.
Dospívající raubíř z Moskvy
Bernthal sice ztvárňuje především vedlejší postavy, ale jeho fyzické herectví a nesporný maskulinní drajv („Záleží na tom, jak vnímáte maskulinitu,“ podotýkal v nedávném rozhovoru) je vždy pozvedá na plnokrevné a vrstevnaté charaktery. Dá se říci, že do nich otiskuje celý svůj život, který byl hlavně v mládí jako na houpačce. Vyrůstal v hlavním městě USA jako prostřední ze tří bratrů a pod dohledem laskavých rodičů, jejichž dveře prý byly vždy otevřené pro všechny děti z okolí. „Každý vlastně vyrůstal u mě doma,“ vzpomínal v rozhovoru pro The Guardian. „Můj otec razil politiku otevřených dveří. Sedmkrát nás vykradli a on odmítal zamknout dveře. Každé dítě, které se ocitlo v průšvihu, k nám mohlo přijít. Jsem za to moc vděčný,“ líčí.
Vděk ale nezakrývá jeho mladistvé rebelství, které v něm možná podněcovala právě snaha zaujmout pozornost zaneprázdněných rodičů. Nejenže se o ni musel bít s kamarády, kteří u nich pobývali, ale také s oběma bratry, jimž šlo učení o poznání lépe a dnes jsou milionáři – jeden je uznávaný ortoped a druhý úspěšný podnikatel. Ve škole Jon riskoval vyloučení a už v osmi letech ho přistihli, jak mezi spolužáky šíří výtisky Playboye. Často se s vrstevníky pral a nos má údajně zlomený natřináctkrát.
„V životě jsem udělal spoustu chyb a vydal se špatnými cestami, z nichž jsem už asi neměl být schopný sejít. Současně jsem ale vždy měl zázemí a rodinu, která mě milovala a podporovala. A to mnoho lidí říct nemůže,“ líčil dále Bernthal, jenž po maturitě nastoupil na Skidmore College v New Yorku. Tam hrál baseball a o hraní nepřemýšlel, což změnila jeho mentorka Alma Becker.
Ta ho přivedla na divadelní prkna, a když mu bylo 23, odletěl na její popud studovat do obnoveného Moskevského uměleckého divadla. Přestože Moskva byla na přelomu tisíciletí politicky nepřívětivým místem, v němž Čečenci odpalovali do vzduchu budovy a kolem dumy se ozývaly výstřely, tamní náklonnost k divadlu a kultuře Bernthalovi učarovala. Pro magazín GQ se ale svěřil, že od náročných učitelů dostal ambivalentní hodnocení. „Jone, tvůj talent je jako drahokam, ale schází ti elegance,“ bylo mu řečeno. Políčkem pro něj byla až následná poznámka, že „jen pohled na něj prozrazuje, že nikdy nepřečetl knihu“.
Pachuť z tohoto verdiktu mladého herce neodradila a po návratu do USA začal s pomocí agenta obrážet konkurzy na divadelní představení a televizní skeče. Tehdy ho ale trápila vizáž pouličního rváče, kvůli níž si připadal neatraktivní. „Vkročil jsem do místnosti a cítil jsem se ošklivý. Můj nos, moje uši...,“ pokračoval pro GQ. O většinu nabízených rolí navíc nestál, neboť namísto televize toužil hrát v divadlech. Finančně mu tehdy pomohla jeho nová přítelkyně Erin Angle, která měla stálé zaměstnání jako zdravotní sestra. Pro The Guardian ji Bernthal nazval „živoucím andělem“, dnes je s ní ženatý už šestnáct let a má s ní tři děti.
Jako když hrajete naposledy
Kolem roku 2005 zjistil, že vysněné divadelní úlohy většinou putují za herci, kteří už mají zkušenosti z televize. Nějaký čas této kariérní dráze ještě ze zatvrzelosti a hlouposti, jak nyní sám tvrdí, vzdoroval, ale nakonec televizi propadl. Průlom přišel roku 2010, kdy mu životní příležitost dohodil režisér Vykoupení věznice Shawshank Frank Darabont. Bernthal byl obsazen jako Shane do seriálu Živí mrtví, kde dostal poprvé možnost plně rozvinout svou postavu nejen před kamerami. Vzpomínal, jak štáb v úvodních epizodách tábořil v lese za nekomfortních podmínek, a nasával tak kulisu bezútěšné zombie apokalypsy. Především se ale radoval z natolik komplexní a nečernobílé role. „Nevěřím na dobré a zlé lidi. Věřím, že za každým monstrem je stud, vina a smutek,“ vracel se k Shaneovi v nedávné retrospektivě pro GQ, kde zdůraznil, že nebýt původního showrunnera Darabonta, určitě by dnes nemohl dělat to, čím se tak úspěšně živí.
Fenomenální seriál, jehož spin-offy běží dodnes, mu zpřístupnil větší množství áčkových filmových projektů. Při jejich výběru se Bernthal řídil jednoduchou filozofií, která se rozešla s chvilkovou pohnutkou hrát proti veřejně ustavené typologii „drsňáka, jenž nikdy nepřečetl knihu.“ V tomhle směru prý nikdy nebyl strategický, ale vždycky ho „hlavně zajímalo, jak mohu pracovat s těmi nejlepšími lidmi a nejlepším materiálem.“ Velkou odměnou pro něj byl Vlk z Wall Street, kde si pod Martinem Scorsesem užil jinde nežádoucí dávku improvizace, z čehož vzešlo několik nečekaných kultovních momentů. „Součástí toho filmu bylo každodenní vzrušení, že se kdykoli může stát úplně cokoli – a od té doby jsem se za tím honil.“
Bernthal se nořil do svých postav s novou intenzitou a nechtěl pracovat jinak než s infekčním přesvědčením, že aktuální projekt může být tím posledním. Z plných sil se vydal ve válečném dramatu Železná srdce, kde mu kolega Brad Pitt údajně vštěpoval, ať nepřijímá žádné superhrdinské úlohy. Marvelovský Punisher alias žoldák Frank Castle jej ale nesmírně přitahoval – obzvláště jeho vojenská minulost a láska k rodině: „Vnímal jsem tu neobyčejnou lidskost, jakou ten chlap vyzařuje – žádná kápě, neviditelnost nebo paprsky střílející z očí.“ Chlap jako Castle je podle Bernthala v každém z nás a herec dosud pociťuje, jak se mu skroutily vnitřnosti, když poprvé četl o osudech téhle komiksové postavy.
Herec? Raději voják příběhu
Punishera si nejdříve zahrál v seriálu Daredevil roku 2016 a o rok později už dostal vlastní seriál, který vycházel na Netflixu a dostal dvě excelentní série po třinácti epizodách. Pro ztvárnění samotářského hrdiny se Bernthal po předchozích intenzivních zkušenostech uchýlil k metodické přípravě a izoloval se nejen od štábu, ale i od vlastní rodiny. Tento styl ponoření se do role, jaký razí třeba Daniel Day-Lewis či Jared Leto, v posledních měsících sklidil kritiku od herců jako Mads Mikkelsen, Will Poulter či Brian Cox, ale pro Bernthala na něm není nic krajně toxického.
„Termín metodický byl neuvěřitelně znehodnocen,“ řekl v rozhovoru pro The Guardian. „Jako divadelní snob, co dva roky studoval v Moskvě, dobře vím, že metodické herectví, pokud herec celou dobu setrvává ve své roli, není tím, co učil Stanislavskij. Je to něco, co herce dlouhodobě opanuje, když proces přípravy doprovází větší humbuk než samotný výkon,“ nebere si servítky Bernthal. V izolaci se prý pokoušel správně nastavit mysl na těch pár drahocenných a posvátných vteřin, které jsou vměstnané mezi pokyny „akce“ a „střih“. Toho podle něj lze dosáhnout, aniž byste zanevřeli na laskavost a profesionalitu.
Podobný přístup zvolil i ve filmu Trestanec, kdy se v rámci příprav scházel s maximálně střeženými vězni. A svým charakterem byl rovněž fascinovaný v kriminální sérii Město patří nám od HBO, kde hraje reálného baltimorského policistu Waynea Jenkinse. Bernthal do města dorazil tři měsíce před natáčením, o Jenkinsovi si vše zjistil od jeho kolegů a dokonce se účastnil obchůzek. Jenkins byl zkorumpovaný velitel elitní jednotky, která měla z ulic odstraňovat zbraně a zločince, ale místo toho během prohlídek rabovala domovy ustrašených rezidentů. „S lidmi zvládám navozovat velmi blízké vztahy. Součástí mé práce je být schopný s kýmkoli strávit čas – jako třeba s Waynem – a vytvořit si o něm mínění,“ vysvětluje Bernthal svůj náhled na Jenkinse, jenž byl odsouzený na 25 let.
Herec, jenž posléze zazářil v seriálu American Gigolo a krátce hostoval v populární show Medvěd, přitom neskrývá respekt k policii, byť současně rozumí i kriminálním a rebelským živlům. Otevřeně hovoří o své násilné minulosti, která zahrnuje například incident z roku 2009. Tehdy jej na pláži v Kalifornii obtěžoval a pronásledoval opilý muž, jemuž Bernthal nakonec uštědřil ránu do obličeje, po které zůstal dočasně v bezvědomí. Herec dostal podmínku na tři roky, a přestože se s napadeným vyrovnal mimosoudně a víceméně si hájil svůj osobní prostor, připustil si potřebu svůj vztek kontrolovat.
Uklidnění a terapii nalézá právě v herectví a v možnostech uniknout do cizí kůže. „V herectví jsem se nadřel jako blázen, dávám do toho všechno. A mohu říct, že si žiju svůj sen,“ pochlubil se Bernthal, jenž momentálně koučuje fotbalový tým, trénuje syna v boxu a přebytečnou energii pochopitelně dál vrhá do práce. Fanoušky potěšil návratem do druhého Zúčtování s Benem Affleckem a především do kůže Punishera, jenž si po loňské hostovačce v Daredevil: Znovuzrození střihl vlastní streamovací jednorázovku Punisher: Poslední zúčtování, na jejímž scénáři se herec podílel. A konečně také pronikl do filmové ságy MCU. Bernthal si s Tomem Hollandem zahrál v zatím poslední marvelovce Spider-Man: Zbrusu nový den, která přes léto vydělala skoro 2,5 miliardy dolarů a v žebříčku nezohledňujícím inflaci jí patří třetí místo mezi nejvýdělečnějšími filmy historie. S Hollandem si navíc zahrál také v Odyssee, kde mu Christopher Nolan dohodil spartského krále Meneláa, atypicky s oholenou hlavou a hustým vousem. A to bylo něco pro Bernthala.
„Domnívám se, že herec je vojákem příběhu,“ přiblížil Bernthal, proč si tak užíval fyzický nekomfort a náročnost homérovské epiky za 250 milionů dolarů, kterou Nolan natáčel praktickými cestami. Pro britského režiséra by údajně prošel zdí a nadšeně hovoří také o Hollandovi, jehož poznal už začátkem minulé dekády a právě díky němu kdysi přistoupil na konkurz k Punisherovi. Možnost natočit s ním po letech hned dva velké filmy a vidět jeho herecký progres byla pro Jona Bernthala zjevně větším dárkem než skutečnost, že společně se Zendayou právě pozvedli celou filmovou ekonomiku. Na tržební statistiky ostatně „divadelní snob“ tolik nehledí a víc ho zaměstnávala vysněná role na Broadwayi, kde v adaptaci Psího odpoledne přebral náročnou roli, která před půlstoletím málem dovedla Ala Pacina k Oscarovi. Je tedy patrné, že pouze tvrdé hochy vyskakující z tanků či trojských koní a kosících zombíky nebo komiksové padouchy do budoucna ztvárňovat nemusí.
A nejste-li letos Bernthalem nasycení, na Netflixu ještě můžete zkusit kriminální sérii Jeho a její – a pak si třeba rovnou prohlédnout žebříček nejlepších herců na Kinoboxu.
zdroje: GQ, The Guardian, Dinner's On Me with Jesse Tyler Ferguson