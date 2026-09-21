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Vězni utekli z oploceného areálu v Brně. Policie po nich pátrá už týdny

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Policisté pátrají po dvou vězních, kteří začátkem září utekli z nestřeženého pracoviště v Mlýnské ulici. Přestože policie využila všechny dostupné pátrací prostředky, muže se dosud nepodařilo najít. O pomoc nyní žádá veřejnost.
Vězni utekli z oploceného areálu v Brně. Policie po nich pátrá už týdny

Vězni utekli z oploceného areálu v Brně. Policie po nich pátrá už týdny

Zdroj: Anh Tuan Tran, policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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