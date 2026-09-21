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Stát radí vybrat hotovost: Tuto základní sumu by měl mít doma úplně každý Čech

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Platební karty a mobily fungují skvěle, dokud nejde proud. Co když ale blackout zasáhne celé regiony? Odborníci vydali jasné doporučení, kolik peněz v hotovosti by měla mít každá rodina připraveno.
Stát radí vybrat hotovost: Tuto základní sumu by měl mít doma úplně každý Čech

Stát radí vybrat hotovost: Tuto základní sumu by měl mít doma úplně každý Čech

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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