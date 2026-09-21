Cuketový kaviár z babiččina almanachu: Z kilogramu cukety vznikne pochoutka, která vydrží měsíce a zmizí ze stolu za minuty

Cuketová sezóna pomalu ale jistě dosahuje svého vrcholu. Její nesmírnou výhodou je prakticky neutrální chuť, proto se dá připravit prakticky na jakýkoli způsob. Výborná je pečená, smažená, plněná, grilovaná či dušená.
Bez obav ji můžete dát pod maso, připravit z nich velmi chutné zelí jako přílohu, udělat z nich špagety, zavařit podobně jako kyselé okurky, nebo použít při pečení sladkého perníku či jakéhokoli koláče či buchty a ta pak vydrží dlouho vláčná. Už jste ale zkoušeli cuketový kaviár? Odkud se cuketa vzala
Cuketa je jednoletá rostlina z čeledi tykvovitých a pochází ze Střední Ameriky. Připisuje se jí ale evropský původ, vyšlechtěná byla v Itálii. Je tvořená z 90% vodou, obsahuje ale také velké množství vlákniny, živin a minerálů, které
pozitivně ovlivňují trávicí trakt a činnost ledvin. Díky nízkému obsahu kalorií je konzumace cukety vhodná při redukční dietě, ale také pro diabetiky. Pěstování cukety je přitom více než jednoduché a máte-li dostatek prostoru, je rozhodně škoda ji nezasadit.
Cukety milují světlé a slunečné stanoviště s dobře vyživenou půdou. Ideální je pro výsev květen, můžete ale vysadit semena i později a užívat si tak úrody až do prvních mrazů. Aby dobře rostly, dopřejte jim spoustu vody, a to ideálně dešťové a odstáté. Také
hnojivo je důležitou součástí kvalitního růstu. Můžete hnojit organickými hnojivy bohatými na draslík. Chcete-li si připravit domácí zálivku bohatou na živiny, vyzkoušejte hnojivo z dřevěného popela, jódu či amoniaku. Úprava cukety na kaviár
Na sklizeň jsou nejlepší mladé cukety, které se dají konzumovat celé včetně slupky a není nutné vyndávat semena.
Starší přerostlé cukety jsou chuťově neméně dobré, mívají ale tvrdou slupku a velká semena, která je lepší odstranit. Pokud vám cukety přerůstají přes hlavu, je možné je i zmrazit. I na cuketový kaviár je vhodnější použít mladé cukety. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Na přípravu cuketového kaviáru si připravte: 1 kg čerstvé cukety 200 g cibule 230 g mrkve 2 stroužky česneku 100 ml slunečnicového oleje 20 ml octu 90 g rajčatového protlaku 5 g soli 10 g cukru krystal mletý pepř dle chuti Úprava cukety krok za krokem: Mrkev a cuketu opláchněte, zbavte slupky a nakrájejte na větší kostičky. Oloupejte cibuli a česnek a nakrájejte. Připravte si hlubokou a dostatečně velkou pánev. Dobře ji nahřejte a přidejte asi 35 ml oleje. Cibuli opékejte rovnoměrně po dobu 10 minut. Cibuli přesuňte do misky či na talířek, do pánve přidejte opět přibližně 35 ml oleje a orestujte mrkev, postačí 10 minut. Poté ji dejte na bokem na talíř. Do pánve nalijte zbývající olej a opečte po dobu 10 minut cuketu. Připravte si hrnec, dobře ho nahřejte a na mírném ohni vařte za občasného zamíchání veškerou předem opečenou zeleninu 10–15 minut. Po uplynutí doby rozmixujte pomocí tyčového mixéru. Kaši vraťte zpět na pánev či do hrnce a zredukujte tekutinu. Poté vařte zakryté na mírném plameni 5–10 minut. Občas promíchejte. Do kaviáru přidejte sůl, pepř, cukr, nasekaný česnek a rajčatový protlak. Důkladně promíchejte a vařte několik minut. Přidejte ocet, opět zamíchejte a nechte vařit už jen 1 minutu. Předem důkladně omyté zavařovací sklenice naplňte hotovým kaviárem a uzavřete sterilovaným víčkem. Otočte dnem vzhůru, přikryjte utěrkami či dekou a nechte volně vychladnout. Uchovávejte s ostatními zavařeninami ve sklepě či ve spíži.
Dobrou chuť!
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři