Trpišovský po derby s Plzní neudržel emoce a řekl nahlas, co si o české lize myslí

„Vyhrát zápas je sakra těžké,“ řekl podle oficiálního klubového přepisu. Reportér iSportu zachytil na tiskové konferenci syrovější verzi: „Vyhrát zápas je kurva těžký.“ Ať už si vyberete kteroukoliv variantu, podstata zůstává stejná. Trenér, který v Edenu vede osmou sezonu, nepopisoval jeden těžký večer. Popisoval novou realitu celé Chance Ligy, soutěže, v níž po devíti kolech nemá nikdo ze špičky komfortní náskok a kde i obrat z 0:1 na 2:1 díky penaltě v nastavení vyvolá spíš úlevu než euforii.
Zápas, který emoci spustil
Fortuna Arena, sobota 20. září 2026, 9. kolo. Slavia – Plzeň 2:1, ale čísla neříkají nic o průběhu. Prvních třicet minut Trpišovský sám označil za „bez emocí“: Plzeň Slavii otupila zbraně, Tomáš Chorý zůstával nahoře osamocený, křídelní hráči nedodávali tlak. Po pauze se obraz nezlepšil. V 64. minutě Memić využil brejk a poslal hosty do vedení.
Pak přišla improvizace. Na pravém wingbeku nouzově nastoupil Ayaosi, protože Vlček hlásil o poločase problém s tříslem a Piták nebyl k dispozici. Vyrovnání přišlo v 74. minutě po skrumáži zásluhou Chaloupka. Plzeň měla gól neuznaný pro ofsajd. Drama gradovalo až do nastavení, kdy rozhodčí nařídil penaltu pro Slavii; Chorý ji nejdřív neproměnil, po opakování ale trefil síť. Konečných 2:1.
Trpišovský po zápase nemluvil o štěstí. Mluvil o mentalitě. „Urvali jsme to naší mentalitou, ne fotbalovostí,“ přiznal. A právě tahle upřímnost otevřela prostor pro mnohem širší téma.
Liga, která přestala být předvídatelná
Když se trenéra zeptali na podobu tabulky, neodbyl to frází. Rozvedl tezi, že česká liga se srovnává, fyzicky, takticky, mentálně. Že po reprezentační pauze budou všichni ještě lepší. Že TOP 6 bude čím dál častěji ztrácet body.
Oficiální tabulka Chance Ligy po 9. kole mu dává za pravdu:
|Pořadí
|Tým
|Body
|1.
|Sparta
|22
|2.
|Slavia
|21
|3.
|Jablonec
|21
|4.
|Plzeň
|15
|5.
|Zlín
|14
|6.
|Olomouc
|14
Slavia není lídrem, je druhá, bod za Spartou, v těsném závěsu s dosud neporaženým Jabloncem. Rozestup mezi prvním a čtvrtým místem činí pouhých sedm bodů. A právě to je kontext, v němž Trpišovského slova přestávají znít jako hospodská hláška a začínají fungovat jako diagnóza.
Srovnání s předchozími sezonami mluví jasně. Po devíti kolech ročníku 2025/26 měla Slavia 25 bodů. O rok dříve 23. Letos 21, a to je stále bez jediné porážky. Rozdíl nevznikl kolapsem Slavie, ale tím, že soupeři přestali být ochotní prohrávat předem.
Přestavba, která ještě není hotová
Trpišovský sám zasadil letošní start do rámce „největší přestavby za dobu, co jsme tady“. Menší bodový zisk jde ruku v ruce s obměnou kádru, a s jedním konkrétním problémem, který trenér po Plzni otevřeně pojmenoval.
Pravý wingbek. V létě klub považoval přestupové priority za splněné; na předsezonní tiskové konferenci 23. července Trpišovský mluvil o naplněných cílech. V srpnu prezentoval interní konkurenci Isife a Pitáka jako vyrovnané řešení. Jenže ostrý provoz ukázal něco jiného: Isife podle trenéra nepokrývá všechny typologické požadavky proti zataženým soupeřům, Piták vypadl, Vlček odkulhal o poločase. „Bude to pro nás určitě téma,“ řekl Trpišovský po Plzni. Pro velký klub je to nezvykle otevřené přiznání slabého místa.
K tomu zdravotní stav dvou opor. Chorý hrál s dlouhodobými problémy s kolenem, v týdnu před zápasem navíc bojoval s nachlazením; po Plzni ho čekalo vyšetření v klubu i na reprezentaci. David Zima den před šlágrem zkoušel trénovat, ale sám nechtěl riskovat start. Už 9. září byl vedený jako hráč vracející se z individuálního režimu.
Pauza jako záchranná brzda
Reprezentační přestávka přichází pro Slavii v pravý čas. Ligové 10. kolo je na programu až 10. října, téměř tři týdny bez soutěžního zápasu. Trpišovský nastínil plán: pondělí až středa normální tréninkové dny, od čtvrtka volno, hráči dostanou individuální plány a monitorovací čipy na pět dnů. Zranění budou docházet na jiné místo, přátelák se hrát nebude.
„Pokud by měli odjet všichni, tak nás moc nezbude,“ poznamenal suše. Pauza pomůže s regenerací Chorého i Zimy, ale zároveň rozbije kolektivní práci v momentě, kdy tým teprve hledá automatismy po letní přestavbě. Po pauze Slavia vyráží do Zlína, proti čtrnáctibodovému soupeři, který v téhle vyrovnané lize rozhodně nebude ležet.
Co Trpišovského slova říkají o sezoně
Výrok o „sakra těžké“ lize není stížnost. Je to přiznání, že éra, kdy Slavia pravidelně ujížděla zbytku pole v dlouhých bezchybných sériích, se možná končí, a že trenér, který ji spoluvytvářel, to vidí dřív než okolí. Dvacet jedna bodů po devíti kolech bez porážky by v jiné sezoně znamenalo pohodlný polštář. Letos to znamená druhé místo a vědomí, že každý další zápas bude stát stejně sil jako sobotní obrat s Plzní.
Slavia má mentalitu, která umí dotlačit výsledek i ve chvíli, kdy fotbalovost nestačí. Otázka je, jestli má dost zdravých těl, aby tu mentalitu mohla uplatňovat každý víkend až do jara.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner