Mourinho po prohraném derby zamával novinářům dvěma fotkami a řekl, že víc nepotřebují. Pak rozhodčího označil za chudáka

Real Madrid právě prohrál madridské derby 1:2 s Atlétikem v 7. kole La Ligy. Mourinho ale nepřišel rozebírat taktiku ani střídání. Přišel s připraveným vizuálním spisem, dvěma snímky zákroků z první půle, které podle něj měly skončit červenými kartami pro domácí hráče. „Příběh zápasu je tady,“ řekl a ukázal na fotografie. Pak následoval téměř pětiminutový monolog, ve kterém systematicky napadl hlavního rozhodčího, videorozhodčího i komisi, která sudího na derby delegovala. Nebyl to typický výbuch po prohře. Bylo to něco promyšlenějšího.
Dvě fotografie, dva zákroky, nula červených
První snímek zachycoval situaci z první půle: Cristian Romero došlápl kolíky na levé koleno Juda Bellinghama. Druhý ukazoval moment, kdy Kang-in Lee zasáhl kolíky Federica Valverdeho do levého kotníku. Mourinho obě akce označil za „dvě jasné červené karty“ a argumentoval jednoduše: kdyby Atlético dohrávalo dlouhé pasáže zápasu v devíti, derby by se vyvíjelo úplně jinak.
Valverdeho zranění nebylo jen rétorickou zbraní. Real Madrid ještě tentýž večer vydal lékařskou zprávu, která hovořila o „těžkém traumatu levého kotníku“ s tím, že další vyšetření budou následovat. Délku absence klub neuvedl, ale samotná formulace „traumatismo severo“ naznačuje, že nejde o záležitost na pár dní.
„Chudák“ na place, „historie“ u videa
Mourinho nešel jen po jednom verdiktu. Rozložil svůj útok do tří vrstev. Hlavního rozhodčího Miguela Ángela Ortize Ariase popsal jako jednačtyřicetiletého sudího bez mezinárodního statusu, chudáka který „nezvládl tlak“ derby. Na soupisce RFEF skutečně u Ortize Ariase chybí označení mezinárodního rozhodčího. Mourinho z toho udělal důkaz, že komise na nejexponovanější zápas španělského fotbalu vyslala člověka bez odpovídajícího profilu. Ironicky jí za to „poblahopřál“.
Druhou vrstvou byl videorozhodčí Trujillo. Tady Mourinho vytáhl to, čemu říkal „historie“, soupis starších případů z předchozí sezony:
- Copa del Rey, Real Sociedad: Brankář Remiro podle klubového reportu Realu trefil Bellinghama v šestnáctce do obličeje, videorozhodčí Trujillo sudího nepřivolal k monitoru.
- Osasuna v Pamploně: Real mluvil o neodpískaných penaltách pro Viníciuse, sporném vyloučení Bellinghama a penaltě pro domácí po zásahu VAR.
- Girona: Asistent trenéra Álvaro Arbeloa po zápase veřejně prohlásil, že neodpískaný kontakt na Mbappého byl „jasná penalta“.
Mourinho z těchto epizod skládal vzorec: pokaždé, když Trujillo seděl u videa, Real podle něj přišel zkrátka. Třetí vrstva mířila na komisi nominací, tedy na systém, který rozhodčí na zápasy deleguje. Mourinho ji obvinil, že opakovaně nasazuje na zápasy Realu kombinaci, která mu škodí.
Co se vlastně na hřišti stalo
Samotný zápas měl jasný zlom po přestávce. První poločas skončil bezgólově, právě v něm se odehrály oba sporné zákroky, které Mourinho později prezentoval na fotografiích. Klíčový moment přišel krátce po pauze: obránce Huijsen fauloval v pokutovém území Giuliana Simeoneho, VAR tentokrát zasáhl, sudí udělil penaltu a Huijsenovi rovnou červenou kartu. Grimaldo proměnil na 1:0.
V 59. minutě zvýšil Jonathan David na 2:0 a derby vypadalo rozhodnuté. Real v oslabení dokázal snížit až v 89. minutě hlavičkou Rüdigera po standardní situaci. Na víc už čas nebyl.
Podle oficiálního reportu klub mluví přímo o „pésimo arbitraje“, mizerném rozhodování, a o dvou odpuštěných červených kartách, které „poznamenaly zápas“. Real tedy přitvrdil stejným směrem jako jeho trenér, což naznačuje koordinovanou strategii, ne osamělý výstřel.
Simeone, tabulka a co bude dál
Z druhé strany přišla studená sprcha. Diego Simeone podle italské Gazzetta dello Sport vyzval k respektu k rozhodčím i kolegům a odmítl Mourinhovu linii rozvíjet. Atlético podle něj hrálo lépe a zaslouženě vyhrálo. Tečka.
V průběžné tabulce La Ligy po derby 7. kola se Real propadl na páté místo, Barcelona vedla a Mourinho sám mluvil o šestibodové ztrátě na čelo. Sezona je sice teprve v zárodku, byl teprve 20. září, ale psychologický dopad porážky v derby kombinovaný s pocitem křivdy může formovat celou podzimní náladu v kabině.
Mourinhovi reálně hrozí disciplinární postih. RFEF má od března 2026 účinný nový disciplinární kodex a veřejná kritika rozhodčích a komise nominací se pohybuje na hraně toho, co pravidla tolerují. V době psaní tohoto textu nebylo dohledatelné žádné oficiální zahájení řízení ani veřejná reakce komise rozhodčích.
Připravený spis, ne spontánní výbuch
Mourinhovy pozápasové výstupy mají svůj vzorec: silný vizuální moment, jednoduchý slogan, personalizovaný útok, ironie. Tentokrát ale přidal nový prvek, fyzické „důkazní portfolio“ položené na stůl. Vytištěné fotografie, připravená argumentační linka vedoucí od konkrétních zákroků přes jméno videorozhodčího až ke komisi nominací. To není afekt. To je řízený útok s předem stanoveným cílem.
Jestli měl Mourinho ve věci samé pravdu, bez oficiálního rozboru komise rozhodčích a audia z VAR nelze uzavřít. Ale jedno je jisté: madridské derby 7. kola se bude pamatovat víc kvůli tomu, co se dělo po něm, než kvůli tomu, co se dělo na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle