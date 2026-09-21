Praha chystá rekonstrukci azylového domu Armády spásy v HolešovicíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha chystá rekonstrukci azylového domu Armády spásy v Holešovicích
Čekání je u konce, v úterý 22. září se po téměř dvou letech cestující znovu svezou lanovkou na Petřín. Čeká...
Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář z pražského dopravního podniku zvítězili na evropském šampionátu v řízení...
Fotbalisté pražské Slavie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2:1. Obhájce titulu zůstal...
Na Základní škole Palmovka byla odhalena pamětní deska spisovatele Arnošta Lustiga, který zde v letech...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →