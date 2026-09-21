Dcera Petra Kordy se ukázala v plavkách a odhalila, jak vypadají nohy profesionální golfistky. Sama se tomu směje

Stačil jeden snímek v bikinách a bylo jasné, že Nelly Kordová netráví dny v kanceláři. Ostré bílé pruhy tam, kde jindy končí ponožky a lem golfové sukně, kontrastovaly s bronzovou kůží stehen a lýtek tak výrazně, že americká média fotku popsala jako „divoké linie od opálení“. Žádný trapas, žádné přistižení paparazzi. Dcera české tenisové legendy Petra Kordy si z toho udělala legraci sama, a fanoušci ji za to milují.
Golfové opálení jako pracovní uniforma přenesená na kůži
Kdo někdy strávil čtyři kola po osmnácti jamkách v texaském červnu, ví, co slunce dokáže. Kordová sdílela fotku krátce po turnaji KPMG Women’s PGA Championship, kde se teploty šplhaly vysoko nad třicítku. Hodiny na hřišti ve stejném střihu oblečení (polo, krátká sukně, kotníkové ponožky) vytvoří na kůži přechody ostré jako pravítkem.
Není to nic neobvyklého. Prakticky každý hráč a hráčka na profesionálním okruhu nosí podobné stopy. Rozdíl je v tom, že většinu roku je zakrývá soutěžní outfit. Jakmile se ale profík svlékne do plavek, kontrast vynikne tak, že ho nepřehlédne nikdo.
Vtip, který Kordová opakuje ráda
Humor nad nerovnoměrným opálením u ní není nový motiv. Už v květnu 2024, když se chystala na Met Gala v New Yorku, v rozhovoru pro GOLF.com přiznala, že kvůli společenskému výstupu poprvé v životě vyzkoušela profesionální nástřikové opálení, protože nechtěla na červeném koberci ukazovat svůj „trvalý otisk ponožek“. O dva roky později, v září 2026, znovu žertovala nad rozdílem mezi opálenými a bledými partiemi na fotce z lodi, kde pózovala v kostkovaných bikinách.
Vzorec je jasný: Kordová nerovnoměrné opálení neřeší jako problém, ale jako vizuální podpis profese. A právě tahle sebeironie jí na sociálních sítích přináší odezvu, jakou by čistě golfový obsah těžko vyvolal.
Čísla, která dávají i odlehčenému příspěvku váhu
Kdyby šlo o neznámou hráčku z nižšího okruhu, fotka by zapadla. Jenže Kordová je aktuální světová jednička žebříčku LPGA. Sezona 2024 jí přinesla sedm turnajových výher a titul Rolex Player of the Year, historicky výjimečný rok. V sezoně 2025 sice nevyhrála, ale podle oficiálních statistik LPGA prošla cutem ve všech devatenácti startech a devětkrát skončila v první desítce. Na U.S. Women’s Open v červnu 2025 brala dělené druhé místo.
Mimo hřiště se její život posunul taky. Na konci listopadu 2025 oznámila přes Instagram zásnuby s přítelem Caseym Gundersonem, zprávu převzala i samotná LPGA. Svatbu chystají, přesný termín ale veřejně neprozradili.
Co s tím: samoopalovák, nebo opalovací krém?
Pokud vás golfové opálení trápí víc než Kordovou, dermatologové z Americké akademie dermatologie nabízejí jasný návod:
- Samoopalovák vizuálně sjednotí tón pleti, ale nenahrazuje ochranu před sluncem. Pozor na kolena, kotníky a lokty, tam se přípravek hromadí a vytváří tmavé mapy.
- Opalovací krém SPF 30+ s širokospektrální ochranou nanášejte na všechnu odkrytou kůži, včetně nártů, krku a uší. Obnovujte každé dvě hodiny, po pocení ihned.
- Oblečení s UV ochranou s dlouhými rukávy a lehkými nohavicemi je nejúčinnější prevence nerovnoměrného opálení, a zároveň nejlepší ochrana před poškozením kůže.
Pro profesionální golfistky je ale dress code na okruhu daný. Takže dokud se pravidla nezmění, ostré linie na nohách zůstanou součástí řemesla.
Víc než plavková fotka
Kordová na snímku neukazuje nic, co by chtěla skrýt. Ukazuje důkaz, že tráví víc času na hřišti než kdokoli jiný. A právě proto ten kontrast mezi bronzem a bělí nepůsobí jako přešlap, ale jako vizitka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta