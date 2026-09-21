CENTRUM o páté: Fico proti Pavlovi, tragédie na pláži a varování před Ruskem

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CENTRUM o páté: Fico proti Pavlovi, tragédie na pláži a varování před RuskemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dnešní vydání přináší silná geopolitická témata i osobní příběhy, které hýbou českým i evropským médiem. Od ostré výměny mezi Ficem a Pavlem přes tragédii na řecké pláži až po varování šéfa BIS před možným ruským testem NATO – to vše najdete v přehledu nejzajímavějších zpráv tohoto pondělí.
Řecká tragédie
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CENTRUM o páté: Německo posiluje armádu, Pavel míří na shromáždění OSN a v Řecku dovolené skončily tragicky
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Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...Všechny články tohoto autora →
- CENTRUM o páté: Německo posiluje armádu, Pavel míří na shromáždění OSN a v Řecku dovolené skončily tragicky
- CENTRUM o páté: Smrt uzavírá příběhy, ale ne vždy i otázky. Ve Zrádcích rozhodl telefon, u Masaryka znovu promluví ostatky
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