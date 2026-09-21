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Bývalá léčebna v Hrudkově ožije. Vítězný návrh připravil rakouský ateliér

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Areál bývalé plicní léčebny v Hrudkově u Vyššího Brodu čeká na nové využití už téměř dvacet let. Teď dostává jeho rekonstrukce konkrétnější obrysy. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězil návrh od rakouského ateliéru.
Bývalá léčebna v Hrudkově ožije. Vítězný návrh připravil rakouský ateliér

Bývalá léčebna v Hrudkově ožije. Vítězný návrh připravil rakouský ateliér

Zdroj: Ateliér ARCHINAUTEN ZT GMBH
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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