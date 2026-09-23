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Přemnožení potkani sužují části Olomouce: náklady na hubení jdou do statisíců

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Celou řadu podnětů a stížností na výskyt potkanů u kontejnerů i v dalších lokalitách řeší také v průběhu letošního roku olomoucký magistrát. Výdaje na deratizační zásahy jdou do statisíců, podle zástupců radnice je klíčové neodhazovat volně zbytky potravin a pečiva.
Přemnožení potkani sužují části Olomouce: náklady na hubení jdou do statisíců

Přemnožení potkani sužují části Olomouce: náklady na hubení jdou do statisíců

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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