Přemnožení potkani sužují části Olomouce: náklady na hubení jdou do statisíců

Problémy spojené s výskytem potkanů u kontejnerových stání řešila na setkání v úvodu září například Komise městské části Nová Ulice. „KMČ žádá Technické služby Olomouc o realizaci řešení k zabezpečení otvorů pro zátky na dně kontejnerů, kterými se potkani dostávají dovnitř a do prostorů kolem nich. Zároveň komise žádá Magistrát města Olomouce o provedení deratizace u kontejnerových stání,“ stojí v zápise z jednání komise.
Podobné podněty podle mluvčího olomoucké radnice Pavla Konečného dostává odbor životního prostředí magistrátu každý týden.
„Všechny podněty občanů, společenství vlastníků, komisí městských částí i požadavky hygieniků vyhodnocujeme a zajišťujeme monitoring. Podnětů i požadavků na deratizaci přibývá a náklady jen narůstají,“ uvedla na webu města olomoucká primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
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Předpoklad pro přemnožení hlodavců přitom podle odborníků představují právě zbytky potravin mimo odpadové nádoby. Dalším příspěvkem k prosperující populaci potkanů je i odkládání pečiva a dalšího jídla u polí, v parcích nebo na březích vodních toků.
„Lidem je líto nespotřebované a prošlé potraviny vyhodit a myslí si, že v přírodě poslouží jako krmivo,“ poznamenal vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce Petr Loyka. Lidská potrava přitom obecně není pro volně žijící živočichy ani ptactvo vhodná a vyhozené potraviny jim i v menším množství mohou naopak způsobit závažné trávicí problémy. „Nezáleží na tom, zda jde o pečivo nebo kazící se ovoce a zeleninu. V městském prostoru je to zajímavé bohužel především pro potkany,“ konstatoval Loyka.
„Za deratizaci potkanů na městských pozemcích stále vynakládá město statisícové částky. V letošním roce celková částka již přesáhla čtyři sta tisíc korun,“ upozornil mluvčí Konečný.
Tradice krmení kachen podle olomoucké radnice nabývá na síle, toto přilepšení je ale paradoxně většinou pro ptáky škodlivé, nebo si rozsypané zbytky najdou potkani či nutrie. Vedoucí odboru životního prostředí tak nabádá k nekrmení volně žijících živočichů zbytky potravin. „Množí se nám přikrmování vodních ptáků toustový chlebem, který v sáčku dlouho vydrží. Jenže ptáci si na nejprůmyslověji zpracovaném pečivu plném konzervantů nijak nepochutnají,“ dodal Loyka.