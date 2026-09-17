Představujeme pilota Euroformule Open Jana Kollera

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Představujeme pilota Euroformule Open Jana KolleraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Český okruhový sport má současně jen dva jezdce, kteří se angažují na mezinárodní úrovni nad F4: Romana Staňka „v exilu“ japonské Superformule a (trochu v ústraní) Jana Kollera v Euroformuli Open. Překvapí, jak úzce spolu tito dva „poslední mohykáni“ spolupracují. V Hockenheimu jsem si o tom s 18letým Janem z Prahy popovídal.
Jan Koller
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Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →
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