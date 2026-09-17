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Představujeme pilota Euroformule Open Jana Kollera

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Český okruhový sport má současně jen dva jezdce, kteří se angažují na mezinárodní úrovni nad F4: Romana Staňka „v exilu“ japonské Superformule a (trochu v ústraní) Jana Kollera v Euroformuli Open. Překvapí, jak úzce spolu tito dva „poslední mohykáni“ spolupracují. V Hockenheimu jsem si o tom s 18letým Janem z Prahy popovídal.
Jan Koller

Jan Koller

Zdroj:
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