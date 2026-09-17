Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dovolená Laďky Něrgešové plná obav: Při návratu z Itálie si prošla noční můrou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po Krétě a Barceloně přidala Laďka Něrgešová další cestu. Tentokrát vzala děti do Říma, návrat se ale neobešel bez nervů.
Fotografie Laďky Něrgešové

Fotografie Laďky Něrgešové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Laďka Něrgešová na TK TV Prima k podzimnímu programu
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Co dnes dělá finalista první SuperStar Tomáš Savka: Slavného zpěváka byste dnes na ulici nepoznali
Co dnes dělá finalista první SuperStar Tomáš Savka: Slavného zpěváka byste dnes na ulici nepoznali
Nádherná dcera Veroniky Freimanové se o víkendu vdala: Tereze to neskutečně slušelo a jejího manžela dobře znáte
Nádherná dcera Veroniky Freimanové se o víkendu vdala: Tereze to neskutečně slušelo a jejího manžela dobře znáte

Dcera Veroniky Freimanové se o víkendu tajně vdala. Půvabná bývalá modelka si vzala Petra Skopce a na...

Legendární „šaty pomsty“ princezny Diany jdou do aukce: Slavný model připomíná příběh z roku 1994
Legendární „šaty pomsty“ princezny Diany jdou do aukce: Slavný model připomíná příběh z roku 1994

Princezna Diana v nich v roce 1994 přepsala pravidla královské etikety. Teď slavné „šaty pomsty“ míří znovu...

Manželce Jana Rosáka to na premiéře muzikálu moc slušelo: Fanoušky ohromil i její objemný účes a elegantní outfit
Manželce Jana Rosáka to na premiéře muzikálu moc slušelo: Fanoušky ohromil i její objemný účes a elegantní outfit

Na premiéře muzikálu Saturnin neupoutal svou přítomností jenom známý moderátor Jan Rosák. Pozornost si...

Co na podzim čeká jednotlivá znamení podle Vlastíka Plamínka: Na změny se mají připravit Střelci, Berani a Lvi
Co na podzim čeká jednotlivá znamení podle Vlastíka Plamínka: Na změny se mají připravit Střelci, Berani a Lvi

Podzim přináší kratší dny, mlhy i melancholickou náladu. Věštec Vlastík Brůček Plamínek se podíval na to,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.