Dovolená Laďky Něrgešové plná obav: Při návratu z Itálie si prošla noční můrou

Dovolená Laďky Něrgešové plná obav: Při návratu z Itálie si prošla noční můrouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie Laďky Něrgešové
Dcera Veroniky Freimanové se o víkendu tajně vdala. Půvabná bývalá modelka si vzala Petra Skopce a na...
Princezna Diana v nich v roce 1994 přepsala pravidla královské etikety. Teď slavné „šaty pomsty“ míří znovu...
Na premiéře muzikálu Saturnin neupoutal svou přítomností jenom známý moderátor Jan Rosák. Pozornost si...
Podzim přináší kratší dny, mlhy i melancholickou náladu. Věštec Vlastík Brůček Plamínek se podíval na to,...
Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...Všechny články tohoto autora →
- Jiří Bartoška kouřil i přes všechna varování lékařů. „Kdybych přestal, moje tělo by se leklo," říkal s úsměvem
- Narodil jsem se tu a chci tu i umřít, říká Mišík. Ze starého činžáku na Letné si udělal byt jako z New Yorku
- Měli hrát zamilovaný pár, nakonec se do sebe opravdu zamilovali. Sobota a Vondráčková řešili i zásnuby
- Anna Dvořáková o panických atakách: Pomoc hledá u maminky Báry a v dechových technikách