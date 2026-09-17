Krveprolití před Pátkem třináctého. Crystal Lake přináší brutální prequel hororové ikonyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krveprolití před Pátkem třináctého. Crystal Lake přináší brutální prequel hororové ikony
Tommy Lee Jones nepatří k lidem, kteří by vám na potkání mazali med kolem pusy. A dnes osmdesátiletý herec...
Snímek Loupež po italsku (The Italian Job) nebyl bůhvíjaký hit, ale patří k těm akčním filmům, které si...
Josh Hartnett se postaví podivnému tvoru ohrožujícímu městečko na Newfoundlandu. Seriál Netflixu Tam dole...
Černý telefon (The Black Phone) je nadpřirozený horor Scotta Derricksona na motivy stejnojmenné povídky...
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