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Dědíte i dluhy zemřelého. Bez jedné věty u notáře zaplatíte i ze svého

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Spolu s majetkem se dědí i dluhy zemřelého. Bez výhrady soupisu pozůstalosti ručíte i vlastním majetkem. Jak si odpovědnost omezit a kdy dědictví odmítnout.
Dědíte i dluhy zemřelého. Bez jedné věty u notáře zaplatíte i ze svého

Dědíte i dluhy zemřelého. Bez jedné věty u notáře zaplatíte i ze svého

Zdroj: Blogtrepreneur/Wikimedia, CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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