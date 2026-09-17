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Měli hrát zamilovaný pár, nakonec se do sebe opravdu zamilovali. Sobota a Vondráčková řešili i zásnuby

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Dennívýzva
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Při natáčení hudební komedie Jen ho nechte, ať se bojí, se Luděk Sobota a Helena Vondráčková sblížili i mimo kameru. Jejich vztah trval zhruba půl roku a oba se představili rodičům.
Luděk Sobota

Luděk Sobota

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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