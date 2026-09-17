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Malí nakladatelé míří do Jihlavy. Knihlava nabídne knihy, debaty i workshopy

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Třetí ročník si na konto zapíše Knihlava - festival dobrého čtiva. Místem konání bude DKO v Jihlavě. Festival malých nakladatelů, jenž se bude konat 25. a 26. září, nabídne knižní veletrh, autorská čtení, debaty i zahraniční hosty. Vstup na akci je zdarma.
Malí nakladatelé míří do Jihlavy. Knihlava nabídne knihy, debaty i workshopy

Malí nakladatelé míří do Jihlavy. Knihlava nabídne knihy, debaty i workshopy

Zdroj: Klára Škrabalová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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