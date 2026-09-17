Malí nakladatelé míří do Jihlavy. Knihlava nabídne knihy, debaty i workshopyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Malí nakladatelé míří do Jihlavy. Knihlava nabídne knihy, debaty i workshopy
Parkování v Jihlavě není žádná věda, přesto se modrých zón řada řidičů zbytečně bojí. Jde jen o to, že se...
Nový prostor pro aktivní trávení volného času budou mít již brzy děti, mládež i dospělí v Brtnici. Cena je...
Jihlavská nemocnice dnes slavnostně otevřela novou magnetickou rezonanci. Nese označení 3T neboli tři...
Devatenáctý ročník Vepřových hodů chystá Moto Klub Hodice na místní návsi. Už v sobotu se mohou návštěvníci...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →