Češi mířící do Chorvatska si musí zvyknout na změnu. Od 22. září začne fungovat nový systém výstrah

Dosavadní systém pracoval na pevnině s osmi velkými oblastmi vytvořenými podle klimatických podmínek. To v praxi znamenalo, že stejný stupeň výstrahy mohl platit pro velmi rozsáhlé území, přestože nebezpečný jev zasahoval pouze jeho část. Typickým příkladem byla oblast Záhřebu, pod kterou spadalo několik žup a samotné hlavní město. Od 22. září se tento způsob mění. Meteorologická mapa bude nově respektovat administrativní členění země na 20 žup a město Záhřeb.
Pro turisty má změna poměrně praktický význam. Při cestě autem k Jadranu nebo během pobytu ve vnitrozemí bude možné snadněji zjistit, zda se například očekávaná bouřka nebo prudký déšť skutečně týká oblasti, kterou člověk právě projíždí. Dosud se mohlo stát, že oranžová výstraha pokrývala celý rozsáhlý region, ačkoli nejnebezpečnější počasí zasáhlo jen jeho menší část. Nově může mít jedna župa vyšší stupeň varování, zatímco sousední oblast zůstane například pouze ve žlutém stupni nebo bez výstrahy.
Barvy výstrah zůstávají stejné
Samotný význam jednotlivých barev se nemění. Zelená znamená, že není vydáno žádné varování, žlutá upozorňuje na potenciálně nebezpečné počasí, oranžová na nebezpečné podmínky a červená na mimořádně nebezpečnou situaci. Pro pevninskou část Chorvatska budou meteorologové nadále sledovat především vítr, déšť, mlhu, sníh a náledí, bouřky a také mimořádně vysoké či nízké teploty.
Přehlednější má být rovněž časová osa u jednotlivých varování. Uživatelé tak snáze rozeznají, kdy nebezpečné počasí začíná, jak dlouho má trvat a zda je výstraha stále aktuální. Chorvatské meteorologické výstrahy jsou zveřejňovány až 72 hodin dopředu a v podrobnostech lze zjistit také předpokládaný začátek a konec nebezpečného jevu, jeho možné následky a doporučení, jak se v dané situaci zachovat.
Na pobřeží zůstává dosavadní systém
Změna se netýká celého systému používaného u Jadranu. Pobřežní upozornění na očekávané nárazy větru budou i nadále rozdělena do šesti mořských oblastí. Patří mezi ně západní pobřeží Istrie, Kvarner a Kvarnerić, Velebitský kanál a severní, střední a jižní Dalmácie. Právě tato upozornění jsou důležitá zejména pro lidi pohybující se na moři, majitele lodí a turisty plánující výlety na ostrovy.
Pro běžného návštěvníka Chorvatska tedy nebude nutné učit se nový způsob označování nebezpečí. Hlavní změnou je především přesnější mapa, díky které bude možné rychleji určit, zda se vydaná výstraha vztahuje právě na místo pobytu nebo trasu plánované cesty. Před cestou nebo výletem tak bude od 22. září vhodnější kontrolovat konkrétní župu místo původní rozsáhlé meteorologické oblasti.
Zdroje: meteo.hr, jutarnji.hr, morski.hr