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Dýni hokkaido většina lidí zbytečně loupe. Právě slupka vám ušetří nejvíc práce

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Dýně hokkaido patří k potravinám, které se na podzim vracejí do českých kuchyní ve velkém. Přesto ji řada lidí připravuje zbytečně složitě. Na rozdíl od mnoha jiných dýní ji totiž před vařením nemusíte loupat.
Dýni hokkaido většina lidí zbytečně loupe. Právě slupka vám ušetří nejvíc práce

Dýni hokkaido většina lidí zbytečně loupe. Právě slupka vám ušetří nejvíc práce

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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