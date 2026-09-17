Berlín platí miliony za podporu Windows 10. Na úřadech běží na 10 000 počítačích, které by jinak musel odpojit

Půl roku po tom, co Microsoft 14. října 2025 ukončil standardní podporu Windows 10, evidoval Berlín stále 9 968 počítačů, které na Windows 11 nepřešly. Vyplývá to z oficiálního reportu berlínské senátní kanceláře pro rozpočtový výbor z března 2026, který zachycuje stav k 25. únoru. Z celkových 84 038 počítačů ve správě města jich 74 070 běželo na Windows 11. Zbylých bezmála deset tisíc strojů ale představovalo problém, který město řešilo třemi cestami najednou: asi 2 000 zařízení fungovalo na edici Windows 10 LTSC s bezplatnou podporou do roku 2027, dalších 3 508 pokryl placený program Extended Security Updates (ESU) za 68,25 eura za kus. A přibližně 4 460 počítačů? Ty Berlín jednoduše odpojil od zemské sítě, protože bez bezpečnostních záplat nesměly zůstat v provozu. Celkový účet za ESU licence dosáhl 239 421 eur, tedy při kurzu ČNB z 1. dubna 2026 zhruba 5,87 milionu korun.
Co přesně si Berlín za ty peníze kupuje
Ne modernizaci. Kupuje si čas. Program ESU od Microsoftu dodává výhradně kritické a důležité bezpečnostní aktualizace, žádné nové funkce, žádné běžné opravy chyb ani plnohodnotnou technickou podporu. Podle oficiální dokumentace Microsoftu stojí první rok ESU pro organizace 61 dolarů za zařízení. Druhý rok se cena zdvojnásobí, třetí znovu. Maximum jsou tři roky, přičemž poslední končí v říjnu 2028. Berlín tedy zaplatil za nejlevnější možný ročník, a pokud migraci nedokončí, příští faktura bude dvojnásobná.
Krátkodobě je to obhajitelné. Stroje s ESU dostávají záplaty, zůstávají v síti a úředníci na nich mohou pracovat. Dlouhodobě je to past: město neplatí za řešení, ale za odklad řešení, a ten je s každým rokem dražší.
Proč to Berlín nestihl
Odpověď není jednoduchá a neleží v jedné chybě. Už v září 2024 berlínská senátní kancelář na jednání výboru pro digitalizaci přiznala „nedostatečnou centralizaci“ migrace. Město má 38 samostatných IT oblastí, z nichž každá odpovídá za vlastní aplikace a postupy. K únoru 2026 mělo migraci dokončenou 25 z nich. Zbývajících třináct stále řešilo kompatibilitu svých odborných aplikací.
A právě ty aplikace jsou jádrem zpoždění. Berlín evidoval 407 takzvaných odborných úředních systémů. V červnu 2025 bylo jako kompatibilní s Windows 11 potvrzeno pouhých 136 z nich. U zbylých 271 chybělo jakékoli vyjádření ke kompatibilitě. K tomu přistupují tvrdé hardwarové požadavky Windows 11: čip TPM 2.0, UEFI firmware, Secure Boot a podporovaný procesor. Část starších strojů tyto podmínky nesplňuje a vyžaduje výměnu.
Kombinace roztříštěné správy, stovek neověřených aplikací a zastaralého hardwaru vytvořila situaci, kdy ani město s rozpočtem a úřady odpovídajícími třímilionové metropoli nedokázalo přechod zvládnout v termínu.
Berlín není sám
Podobný problém řeší instituce napříč Evropou. Britské Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCSC) vydalo doporučení, aby organizace použily ESU pouze jako dočasný most k Windows 11, a výslovně varovalo před provozem nepodporovaných systémů. Velšská samospráva Rhondda Cynon Taf ve svém veřejném registru rizik přiznala nákup deseti korporátních ESU licencí pro počítače, které kvůli nekompatibilní aplikaci nešlo povýšit. Velšská vláda navíc financovala ESU pro školní zařízení v regionu.
A co Česko? Plošné údaje o stavu Windows 10 na českých úřadech se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo. NÚKIB ale už 9. října 2025 varoval, že nepodporované verze Windows 10 se stanou zranitelnějšími vůči kybernetickým hrozbám, a ESU označil za bezpečnější mezikrok než provoz bez záplat. Že problém existuje i u nás, naznačuje třeba Botanický ústav Akademie věd ČR, který má v registru smluv evidované předplatné „Microsoft, Windows 10 ESU na rok“.
Co to znamená pro firmy a domácnosti
Berlínský případ je varováním v číslech. Každý měsíc odkladu migrace zvyšuje budoucí náklady, nejen na ESU, ale i na případnou výměnu hardwaru, přeškolení a řešení bezpečnostních incidentů. Microsoft pro domácí uživatele nabízí ESU v omezenější podobě do října 2027. Pro organizace běží tříletý program do října 2028, ale s exponenciálně rostoucí cenou.
- Firmy: Prioritou by měla být migrace na Windows 11 nebo jiný podporovaný systém. ESU je záchranná brzda, ne strategie.
- Domácnosti: Pokud počítač splňuje hardwarové požadavky, přechod na Windows 11 je bezplatný. Pokud ne, stojí za zvážení nový stroj, provoz bez záplat je riziko, které se nevyplatí podstupovat.
Berlín plánoval migraci dokončit do konce prvního čtvrtletí 2026. Podle únorových čísel mu k tomu chybělo téměř deset tisíc počítačů. Město si koupilo čas za šest milionů korun, a pokud ho nevyužije, příští rok zaplatí dvojnásobek.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda