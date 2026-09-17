Anna Dvořáková o panických atakách: Pomoc hledá u maminky Báry a v dechových technikách

Anna Dvořáková na premiéře filmu Dokonalý den. Anna Dvořáková promluvila o své mamince. Anna Dvořáková se zajímá o módu. Anna Dvořáková ve společnosti. Barbora Munzarová s dcerou s Annou Dvořákovou. Anna Dvořáková je velmi sympatická. Anna Dvořáková se svým otcem Jiřím Dvořákem. Anna Dvořáková je nádherná slečna. Anna Dvořáková s otcem Jiřím Dvořákem. Martin Trnavský, Barbora Munzarová a Anna Dvořáková. Herec Jiří Dvořák s dcerou Annou Dvořákovou. Dcera Jiřího Dvořáka a Báry Munzarové vyrostla v krásnou mladou ženu.
Anna Dvořáková (24) má ve své mamince Báře Munzarové (54) velkou oporu. V rozhovoru pro Aplausin.cz otevřeně promluvila o tom, kdo jí pomáhá ve chvílích, kdy se necítí dobře je ve stresu. Přiznala, že se potýká s panickými atakami a osvojila si účinné dechové techniky. Vedle rodiny a přátel nachází podporu také u svých zahraničních fanoušků.
Silné pouto matky a dcery
Anna Dvořáková má se svou maminkou Bárou Munzarovou velmi blízký vztah. Její maminka jí také často pomáhá v těžkých situacích.
"Určitě mi pomáhá moje máma, protože vždy, když se opravdu necítím dobře, tak jí zavolám. A taky mým blízkým kamarádům, protože já potřebuji přítele na telefonu, aby mě nějak uklidnil," řekla pro Aplausin.cz k tomu, jak se vypořádává se stresem. Právě kontakt s nejbližšími je pro ni v náročných chvílích velmi důležitý. Důležité je dechové cvičení
Herečka se zároveň svěřila, že se potýká s panickými atakami. Postupem času si proto našla techniky, které jí pomáhají dostat stres a nepříjemné stavy více pod kontrolu.
"Mám panické ataky, takže mám různé dechové techniky, které mi s tím určitě pomáhají. Kdyby kdokoliv potřeboval pomoct, tak u dechové techniky 4-7-8 je klinicky dokázané, že opravdu zpomalí tep. 4 sekundy nádech, 7 sekund držím a 8 sekund výdech. A tohle několikrát zopakovat a člověk by se měl potom uklidnit," popsala Dvořáková. Podporují ji i fanoušci ze zahraničí
Anna Dvořáková je aktivní také na sociálních sítích, kde ji sleduje řada lidí ze zahraničí. Sama přiznává, že právě komunikace v angličtině jí v některých situacích vyhovuje dokonce více než v češtině.
"Pomáhá mi i moje audience na sociálních sítích, která je anglická a ze zahraničí, protože mám někdy pocit, že se dokážu líp vyjádřit v angličtině. Takže jsem ráda, že mám i takovou podporu od lidí, která mi vždy pomůže a také mě nadchne," zmínila. Září ve filmu Dokonalý den
Mladá herečka se nyní objevuje také ve filmu Dokonalý den.
"Moje role je sestra Edy, takže Vladimíra Polívky, a je to holčina, která řeší maturitu. Takže pokud je někdo teď z předmaturitního ročníku, tak držím palce, já to mám taky už za sebou. A samozřejmě stresuje, ale zároveň je tam pro svého bráchu a je to hustá rockerka, Gen Z, která se snaží být v pohodě, ale věří na pravou lásku a dělá všechno pro to, aby se to uskutečnilo," popsala svou filmovou postavu. V reálném životě je jedináček
Při hledání cesty ke svým postavám se Anna Dvořáková snaží soustředit na vlastnosti, které mají společné. Nejinak tomu bylo i tentokrát.
"Já zatím vždy hrála sourozence. V reálném životě jsem jedináček, ale snažím se s postavou vždy ztotožnit, najít si něco společného. Tady jsem se ztotožnila ve stylu oblékání, protože ona nosí ráda volné kalhoty, víc volné věci. A má takový nadhled a přístup k životu, že všechny uklidňuje," dodala. Zdroj: Aplausin.cz