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Anna Dvořáková o panických atakách: Pomoc hledá u maminky Báry a v dechových technikách

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Anna Dvořáková (24) má ve své mamince Báře Munzarové (54) velkou oporu. V rozhovoru pro Aplausin.cz otevřeně promluvila o tom, kdo jí pomáhá ve chvílích, kdy se necítí dobře je ve stresu. Přiznala, že se potýká s panickými atakami a osvojila si účinné dechové techniky. Vedle rodiny a přátel nachází podporu také u svých zahraničních fanoušků.
Barbora Munzarová s dcerou s Annou Dvořákovou.

Barbora Munzarová s dcerou s Annou Dvořákovou.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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