Narodil jsem se tu a chci tu i umřít, říká Mišík. Ze starého činžáku na Letné si udělal byt jako z New Yorku

Schody v tom domě zná nazpaměť. Jako kluk po nich slyšel otce vracet se pozdě v noci z koncertů, sám po nich seběhl na první rande, na první pivo v Letenských sadech, na první jízdu na kole po nábřeží. Dnes po nich chodí o patro níž, do vlastního bytu, který si pořídil ještě jako teenager a postupně ho přestavěl do podoby, jež na první pohled připomíná spíš brooklynský loft než pražský činžák. Jenže právě ten kontrast (staré schodiště, omítka na fasádě, a za dveřmi odkrytá cihla s černými kovovými detaily) dělá z jeho bydlení něco víc než pouhý interiérový projekt.
Dům, kde žije celá rodina
V rozhovoru pro Reflex to Mišík řekl přímo: „Narodil jsem se tady a chci tady i umřít.“ Letná pro něj není jen adresa, ale rodinná konstanta. O patro výš bydlí rodiče, v domě žijí i další příbuzní. Když je otec Vladimír Mišík doma, Adam za ním chodí denně a výslovně říká, že je dobré mít muže jeho věku nablízku.
Byt se uvolnil přímo v rodičovském domě a Mišík tehdy zvažoval jednoduchou rovnici: hypotéka versus nájem. Rozhodl se koupit. Bylo mu nejpozději jednadvacet let. Český rozhlas už v roce 2019 potvrzoval, že žije v letenském činžáku, kde se narodil, jen o patro níž než rodiče. Nejde tedy o čerstvou novinku, ale o dlouhodobý životní rámec, který teprve postupně dostal novou vizuální podobu.
Co je na tom bytu vlastně „newyorského“
Kdo čeká přeplněný designový showroom plný drahých dekorací, bude překvapený. Efekt dělá několik čitelných gest, ne množství věcí. Podle reportáže Forbes vypadá denní zóna bytu takhle:
- Odkrytá cihlová stěna za televizí, dominantní akcent celého prostoru.
- Otevřená dispozice, příčka mezi kuchyní a obývacím pokojem šla pryč, vznikla jedna propojená denní zóna.
- Barové členění místo plné stěny odděluje kuchyňskou část od obytné.
- Černé a kovové detaily, nepřímé LED osvětlení, betonové prvky.
- Minimum dekorací, pár obrazů, žádné hromadění předmětů.
Samotná Letná přitom nemá s New Yorkem nic společného. Podle oficiální historie Prahy 7 jde o tradičně rezidenční čtvrť, ne o bývalou průmyslovou zónu. Dům údajně pochází z roku 1910. Žádná továrna, žádný sklad, prostě starý pražský činžák. „Newyorské“ je tedy čistě řešení interiéru: loftová nálada v obytném domě. Architekti tomu říkají „soft industrial“, přiznaná surová struktura v prostoru, který nikdy průmyslový nebyl.
Kytara, u které ztišil hlas
V jinak střídmém bytě existuje jeden předmět, který má úplně jinou váhu než cihla nebo barový pult. Kytara po otci. Když o ní Mišík mluví, ztiší hlas a říká, že pro něj má obrovskou cenu. V interiéru plném záměrné prázdnoty je to jeden z mála skutečně citově zatížených artefaktů a zároveň nejpřímější spojnice mezi dvěma generacemi muzikantů, kteří sdílejí nejen příjmení, ale i adresu.
Doma přitom Mišík nepracuje. Byt je pro něj zónou pro volný čas. Scénáře čte jen výjimečně, hudbu tvoří jinde. Domov funguje jako útočiště, ne jako studio. A právě proto mu stačí málo věcí a hodně prostoru.
Kolik by ten byt stál dnes
Přesnou kupní cenu Mišík nikdy nezveřejnil. Dá se ale odhadnout. Data ČSÚ pro Prahu 7 v období 2015–2017 uvádějí průměrnou cenu kolem 62 000 Kč za metr čtvereční při průměrné velikosti bytu 67 metrů. To dává zhruba 4,1 milionu korun.
Dnes? Nabídkové ceny v Praze 7 se podle aktuálních agregovaných dat pohybují kolem 200 000 až 210 000 Kč za metr. Obdobný byt by tedy vyšel na 13,4 až 14,1 milionu. Trojnásobek. Pro osmnáctiletého muzikanta na začátku kariéry by dnes taková koupě byla nesrovnatelně těžší a Mišíkovo rozhodnutí z doby, kdy ceny ještě nebyly šílené, zpětně vypadá jako jeden z nejlepších tahů, které udělal.
Letná jako přirozená adresa pro umělce
Praha 7 se v posledních letech oficiálně profiluje jako kreativní čtvrť, městská část provozuje projekt Art District 7 a koncentrace kulturních institucí je tu jedna z nejvyšších v Praze. Pro člověka z hudebně-herecké branže nejde o exotickou volbu, ale o logické místo. Mišík tam ale nebydlí proto, že je to trendy. Bydlí tam proto, že se tam narodil.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová