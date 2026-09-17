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Stali se obětí medicíny kvůli léčivé látce, kterou už nikdo nepotřebuje. Prožili desítky let zbytečného utrpení a následky si ponesou po celý život

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Od malička jsou uvězněni v klecích s kovovými mřížemi, na které bezmocně celý den tlučou. Není to kvůli jejich kůži, kostem ani tlapám. Látku, pro kterou jsou „chováni“, lze dnes jednoduše vyrobit v laboratoři. I přesto tradice a pověry vyhrávají.
Stali se obětí medicíny kvůli léčivé látce, kterou už nikdo nepotřebuje. Prožili desítky let zbytečného utrpení a následky si ponesou po celý život

Stali se obětí medicíny kvůli léčivé látce, kterou už nikdo nepotřebuje. Prožili desítky let zbytečného utrpení a následky si ponesou po celý život

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

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