Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkou

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Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Popraskané paty jsou nepříjemný problém, který vám může snadno narušit každodenní život. Ulevit si však můžete snadno, a to pomocí přírodních prostředků.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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- Břišní tuk se ukládá pod kůží i kolem vnitřních orgánů. Při změně hmotnosti je důležité sledovat oba jeho typy
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