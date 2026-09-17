Ani Hluboká, ani Lednice. Dle cizinců je nejkrásnější zámek Česka úplně jiný

Obsah článku
Mezinárodní cestovatelské žebříčky a recenze na globálních portálech ukazují na místo, které v tuzemských anketách často zůstává ve stínu Lednice či Hluboké. Státní hrad a zámek Český Krumlov získává od zahraničních hostů nadšené komentáře především díky své dramatické poloze na skalním ostrohu nad meandrem Vltavy. Masivní komplex spojuje syrovou středověkou sílu s renesanční elegancí a barokní velkolepostí – právě tato vrstevnatost dělá z krumlovského sídla fenomén bez konkurence.
Rozsah areálu ohromuje už na první pohled. S plochou přes šest hektarů, pěti nádvořími a více než čtyřiceti historickými budovami jde po Pražském hradě o nejrozsáhlejší hradní komplex ve střední Evropě. Když návštěvníci procházejí jednotlivými branami, sledují fascinující stavební vývoj započatý už ve třináctém století pod správou pánů z Krumlova.
Klíčovou stopu vtiskli panství Rožmberkové, kteří z něj vytvořili centrum svého dominia a dodali mu nepřehlédnutelnou renesanční tvář. Po nich přišli Eggenbergové – za jejich éry vznikl například unikátní Zlatý kočár z roku 1638, pozlacený vůz vyrobený pro diplomatickou misi do Vatikánu, který dnes patří k nejvzácnějším historickým kočárům v Evropě. Schwarzenbergové pak přidali velkorysé barokní přestavby. Každá éra zanechala své stopy, aniž by smazala to předchozí – gotické základy nesou renesanční sgrafita a barokní sály přecházejí do rokokových interiérů.
Věž, medvědi a most, který bere dech
Zámecká věž s pestrobarevnou renesanční výmalbou a arkádovým ochozem vítá návštěvníky už z dálky. Spisovatel Karel Čapek ji trefně označil za „věž nejvěžovatější“. Výstup po jejích schodech nabízí bezkonkurenční výhled na meandrující řeku, střechy historického centra a zvlněnou šumavskou krajinu.
Nedaleko věže se rozkládá hradní příkop, kde jsou medvědi nepřetržitě chováni od roku 1707. Samotná tradice jejich chovu na zámku sahá až do šestnáctého století a odkazuje na údajné příbuzenství rodu Rožmberků s italským šlechtickým rodem Orsini, z jehož znaku medvěd pochází. Pro zahraniční hosty jde o neobvyklou a zapamatovatelnou součást návštěvy.
Prvkem, který bere dech milovníkům architektury i inženýrství, je Plášťový most. Tato monumentální několikapatrová stavba překlenuje hluboký skalní příkop a spojuje Horní hrad se zámeckým divadlem a zahradami. Most stojí na vysokých kamenných pilířích s klenutými oblouky a patří k nejfotografovanějším místům v republice. Průchod jeho otevřenou částí nabízí působivé průhledy na starobylé městské domy sevřené v říčním zákrutu.
Divadlo, které fascinuje celý svět
Skutečným světovým klenotem je zámecké barokní divadlo – jedna z nejlépe dochovaných barokních scén na planetě. Zázrakem se zde zachovala původní dřevěná mašinérie pro rychlé proměny kulis, stovky dochovaných dekorací, původní kostýmy, rekvizity i osvětlovací technika. Autenticita tohoto prostoru je natolik výjimečná, že se interiér kvůli ochraně otevírá veřejnosti pouze ve velmi omezeném režimu – což z něj dělá mimořádně exkluzivní záležitost.
Zámecký komplex plynule přechází do rozlehlé zahrady o rozloze přes deset hektarů. Její terasovitá úprava kombinuje prvky francouzského barokního parku s volnějším anglickým krajinářským stylem. Zahrada je domovem kaskádové fontány se sochami vodních božstev a také světově známého otáčivého hlediště, které funguje již od roku 1958 a jehož autorem byl scénograf Joan Brehms. V letních měsících se zde odehrávají divadelní představení pod širým nebem s přirozenou kulisou stromů a noční oblohy.
Zahraniční cestovatelé oceňují ještě jeden zásadní rozměr – neoddělitelnost zámku od samotného města. Krumlovské sídlo nestojí izolovaně na opuštěném kopci ani v rovinatém lese daleko od civilizace. Je organicky srostlé s historickým jádrem plným křivolakých dlážděných uliček, které je společně se zámeckým areálem zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO už od roku 1992.
Kombinace divoké řeky, kterou v létě křižují vodáci, dramatických skalisek, zachovalých historických interiérů Maškarního sálu a všudypřítomné atmosféry starých časů vytváří celek, který u zahraničních návštěvníků spouští silné emoce. Pro ně to není jen další muzeum nebo upravená památka k rychlé prohlídce, ale autentický kousek živé historie, který svou majestátností a fotogeničností jednoduše nemá obdoby.
Zdroje článku: encyklopedie.ckrumlov.cz, whc.unesco.org, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová