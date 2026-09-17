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Pocity křivdy škodí zdraví

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Dennívýzva
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Sousedka mě pomlouvala, že jsem v termínu neumyla schodiště, jenže já jsem v té době byla nemocná. Šéf mi vyhuboval, že jsem neodevzdal práci, jenže nadřízený mi vůbec neřekl, že mám právě ten úkol řešit. Syn mi řekl, že jsem nezamkla dveře od domu, ale já vím, že doma byla ještě vnučka a tudíž nezamkla ona. Běžné situace často v lidech zanechají pocity křivdy. Jenže pozor na ně, pokud rychle nezmizí.
Pocity křivdy škodí zdraví

Pocity křivdy škodí zdraví

Zdroj: 13635
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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