Kolik si dnes vydělá uklízečka v nemocnici? Když někteří tu částku viděli, přemýšleli o změně profese

Uklízečka, která vytírá chodby administrativní budovy, nemusí být z pohledu odměňování ve stejné situaci jako zaměstnankyně pracující na nemocničním oddělení. Katalog prací ve veřejných službách rozlišuje uklízeče podle skutečně vykonávaných činností do několika platových tříd. Běžné zametání, vytírání nebo vynášení odpadu patří mezi nejjednodušší práce. Samostatně je ale uveden úklid v infekčním nebo jinak zdravotně závadném prostředí, který odpovídá 3. platové třídě. Do 4. třídy se mohou dostat například práce spojené s obsluhou automatických a poloautomatických úklidových strojů. Právě náplň práce je proto zásadní a samotné označení pozice uklízečka ještě o výši platu mnoho neříká.
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Samotný tarif může působit překvapivě nízko
Ve veřejných nemocnicích, kde je zaměstnanec odměňován platem, se základní tarif určuje podle platové třídy a započitatelné praxe. Od dubna 2026 činí například ve 3. platové třídě tarif přibližně 16 780 až 23 580 korun měsíčně podle délky praxe. Ve 4. platové třídě jde přibližně o 17 900 až 25 240 korun.
Tato čísla však nelze jednoduše zaměňovat za konečnou hrubou výplatu. Pro zaměstnance ve veřejných službách totiž současně platí systém zaručeného platu. Práce zařazené do 3. až 5. platové třídy spadají v roce 2026 do druhé skupiny, pro kterou je nejnižší úroveň zaručeného platu stanovena na 26 880 korun měsíčně při čtyřicetihodinové pracovní době. Pokud rozhodná část platu této hranice nedosáhne, musí zaměstnavatel rozdíl doplatit.
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K částce se mohou přidat noční a víkendové směny
Nemocnice fungují nepřetržitě a právě rozložení směn může výsledný příjem citelně změnit. Zaměstnanci odměňovanému platem náleží za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 procent průměrného hodinového výdělku. Za práci v sobotu nebo v neděli je to 25 procent průměrného hodinového výdělku.
Samostatná pravidla platí také pro práci ve svátek a pro práci ve ztíženém pracovním prostředí. Tyto částky se navíc při posuzování nejnižšího zaručeného platu nezapočítávají stejným způsobem jako běžná základní složka. Zaměstnankyně, která pravidelně nastupuje o víkendech nebo v noci, proto může mít hrubý měsíční příjem znatelně vyšší než kolegyně se stejným tarifním zařazením, která pracuje pouze ve všední dny přes den.
V pracovních nabídkách jsou rozdíly několika tisíc korun
Jiná situace nastává v soukromých zdravotnických zařízeních nebo v nemocnicích, kde úklid zajišťuje externí společnost. Tam nemusí pracovník spadat do stejného platového systému jako zaměstnanec veřejné nemocnice. V roce 2026 činí celostátní minimální mzda 22 400 korun měsíčně při čtyřicetihodinové pracovní době.
Aktuální pracovní nabídky zároveň ukazují, že rozdíly mezi jednotlivými zaměstnavateli nejsou zanedbatelné. U plných úvazků v nemocničním prostředí se objevují například částky kolem 22 400 až 23 400 korun, zatímco v Praze lze narazit i na nabídky přibližně od 24 500 do 26 000 korun měsíčně. Je proto důležité sledovat nejen samotnou částku, ale také počet směn, pracovní dobu, případné osobní ohodnocení a další příplatky.
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Výplata přes 30 tisíc není automatická, ale může být dosažitelná
Nelze tedy jednoduše říct, že každá uklízečka v nemocnici dostává třicet tisíc korun nebo více. U některých zaměstnanců může základ zůstat poměrně nízko, zejména pokud pracují pro soukromou nebo externí úklidovou firmu. Ve veřejné nemocnici ale může zaměstnankyně pracující například v infekčním prostředí spadat do vyššího režimu zaručeného platu a k tomu získávat příplatky za víkendy, noční práci, svátky, ztížené prostředí, případně osobní příplatek nebo odměny.
V měsících s větším počtem takových směn se proto může výsledná hrubá výplata dostat několik tisíc korun nad základní garantovanou částku. Nemocniční úklid přitom rozhodně není jednoduchá práce. Kromě fyzické zátěže přináší odpovědnost za hygienu prostor, kontakt se zdravotně rizikovým prostředím a často také práci v době, kdy většina ostatních zaměstnanců odpočívá. Právě proto dává při porovnávání výdělků největší smysl sledovat celou výplatní strukturu, nikoli pouze částku uvedenou jako základní tarif.
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