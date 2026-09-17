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Kolik si dnes vydělá uklízečka v nemocnici? Když někteří tu částku viděli, přemýšleli o změně profese

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Práce uklízečky v nemocnici bývá často vnímána jako jedna z nejhůře placených profesí. Skutečná čísla ale nejsou tak jednoduchá. Rozhoduje typ zaměstnavatele, náročnost úklidu, délka praxe i to, zda člověk pracuje o víkendech, v noci nebo ve zdravotně rizikovém prostředí. V některých případech tak konečná hrubá částka může být o několik tisíc korun vyšší než základ uvedený v pracovní nabídce.
Kolik si dnes vydělá uklízečka v nemocnici? Částka je pro některé velmi zajímavá.

Kolik si dnes vydělá uklízečka v nemocnici? Částka je pro některé velmi zajímavá.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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