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„Stala jsem se žebračkou o lásku." Jana Šulcová se po rozvodu s Víznerem málem upila k smrti, z úplného dna ji vytáhli lékaři

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Lékaři jí dávali pětiprocentní šanci na přežití. Herečka, kterou miliony diváků znaly jako ztělesnění krásy a sebejistoty, v tu chvíli ležela v IKEM s horečkami přes čtyřicet stupňů.
Jana Šulcová

Jana Šulcová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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