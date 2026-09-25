Pražskou policii čeká rušný víkend

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Pražskou policii čeká rušný víkendPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pražská policie připravila na tento víkend bezpečnostní opatření kvůli hned několika souběžně probíhajícím akcím. V terénu budou policisté z dopravní a pořádkové služby, speciální…
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