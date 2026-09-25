Ředitel školy zasažené salmonelou uvažuje o rezignaci

Ředitel Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy Libor Skala za posledních 24 hodin změnil názor na svou budoucnost ve funkci. Zatímco ve čtvrtek pro média říkal, že o rezignaci nepřemýšlí, v pátek připustil, že situace ho k takovým úvahám přivádí. „Asi by to pro mě bylo nejpohodlnější složit funkci a odejít na pracovní neschopnost, ale myslím si, že by bylo fér tuto situaci dotáhnout do normálu. A pak se uvidí," řekl Skala České tiskové kanceláři.
Salmonela, která se ve škole rozšířila po pondělním obědě s uhlířskými špagetami, do pátečního dopoledne postihla nejméně 22 dětí. Celkem se problémy se zažíváním projevily přibližně u 250 dětí i dospělých, kteří se ve škole stravují, a kolem 40 osob skončilo v nemocnici, někteří na jednotkách intenzivní péče. Pražská hygienická stanice ve čtvrtek zjistila, že škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie.
Za výběr surovin, jídelníček i postup vaření odpovídal podle Skaly vedoucí jídelny Matěj Novotný, případně hlavní kuchařka v době jeho nepřítomnosti. Novotný převzal agendu po předchozí vedoucí, která ze školy odešla v červnu, a formálně se vedoucím stal od července. Skala přiznal, že se záhy ukázalo, že Novotný nemá takový přehled o chodu jídelny, jak se předpokládalo, a škola začala hledat náhradu. Volba padla na Janu Korytářovou, která pro školu pracuje od 16. do 30. září na dohodu. Právě ji ale lidé na sociálních sítích neprávem označují jako viníka celé situace, ohradil se ředitel.
K plánované změně na pozici vedoucího jídelny nakonec před otravou nedošlo. „Momentálně si myslím, že vzhledem k vývoji událostí tu situaci budu řešit úplně jinak," naznačil Skala s tím, že změny se nebudou týkat jen vedoucího jídelny, a personální kroky chce nejprve probrat přímo s Novotným. Na definitivní rozhodnutí si počká na stanovisko hygienické stanice.
Provoz ve škole se od úterý částečně obnoví. Do hlavní budovy a do mateřské školy bude jídlo dovážet externí dodavatel, jídelna ve vedlejší budově spustí vlastní provoz, protože tam hygienici žádné pochybení nezjistili.
Zdroj: autorský text / ČTK