Praha 11 ocenila šest záchranářů za mimořádnou práci pro pacienty i kolegy

Praha 11 ocenila šest záchranářů za mimořádnou práci pro pacienty i kolegyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ředitel Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy Libor Skala za posledních 24 hodin změnil názor na svou...
Nemocnice Na Františku v centru Prahy se chystá operovat s roboticky asistovaným systémem VELYS, který bude...
České národní parky se chystají na historický krok. Všechny čtyři, tedy Krkonošský národní park, České...
Pražská policie připravila na tento víkend bezpečnostní opatření kvůli hned několika souběžně probíhajícím...
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