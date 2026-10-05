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Praha chce bazén na Šutce přestavět na velké centrum plaveckých sportů

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Praha má architektonickou studii na přestavbu sportovního areálu Šutka na moderní centrum plaveckých sportů. Podle návrhu by tam mohl vzniknout padesátimetrový bazén s deseti drahami a tribunou pro tisíc diváků, venkovní bazén pro veřejnost, wellness centrum se saunami a další zázemí.
Praha chce bazén na Šutce přestavět na velké centrum plaveckých sportů

Praha chce bazén na Šutce přestavět na velké centrum plaveckých sportů

Zdroj: Miloš Mlejnek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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