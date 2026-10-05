Praha chce bazén na Šutce přestavět na velké centrum plaveckých sportů

Studie vznikla na základě požadavků plaveckých svazů a asociací, které podle radního pro majetek Adama Zábranského (Piráti) v Praze postrádají vhodné zázemí pro mezinárodní soutěže. Centrum by mohlo sloužit profesionálním sportovcům i veřejnosti, řekl radní.
Předběžný odhad nákladů je 2,5 až tři miliardy korun, Praha chce podle Zábranského jednat o spolufinancování s Národní sportovní agenturou, protože projekt svým významem přesahuje hlavní město.
Na přípravě studie se podílela společnost Trade Centre Praha, která areál Šutka provozuje. Zábranský uvedl, že současný areál je využíván jen z menší části.
Návrh počítá s novou budovou, která by měla nabídnout také bazén s dostatečnou hloubkou pro potápění, skokanský bazén, venkovní wellness a ubytování. Ubytovací část by měla mít 80 lůžek, s přistýlkami až 120 míst. Součástí návrhu jsou také zelené střechy a parkoviště.
Podle radního pro školství a sport Antonína Klecandy (STAN) by centrum mělo spojit požadavky vrcholových sportovců, plaveckých svazů, veřejnosti a města. Plavecké asociace podle něj projevily zájem, aby v případě vzniku centra na Šutce měly v areálu také svá sídla a mohly tam pořádat mezinárodní soutěže.
Projekt je zatím ve fázi studie. Pokud město rozhodne o jeho přípravě, bude podle Zábranského následovat zpracování projektu, které může trvat dva až tři roky. Teprve poté by se řešilo stavební povolení a samotná výstavba. O způsobu přípravy, například zda město zvolí metodu design and build, podle něj ještě není rozhodnuto.
Klecanda dlouhodobě upozorňuje na nedostatek bazénů v Praze, které jsou potřeba mimo jiné kvůli výuce plavání na základních školách. Město proto připravuje také další projekty, například bazény v Horních Počernicích a na Černém Mostě nebo v oblasti Pelc-Tyrolka.
K roku 2024 bylo podle Institutu plánování a rozvoje v Praze 55 sportovních areálů s alespoň jedním plaveckým bazénem nebo přírodní vodní plochou vhodnou ke koupání. Vnitřní bazén mělo 40 z nich. Celoročně a bez výrazného omezení bylo pro veřejnost dostupných 11 areálů s bazény, dalších 29 nabízelo veřejnosti omezený přístup, například jen v určitých hodinách nebo v letní sezoně. Mezi veřejně dostupné areály s 50metrovým bazénem patří například Plavecký stadion Podolí v Praze 4.