Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Český ráj přišel o značku UNESCO. Náměstek hejtmana to označil za ostudu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ztráta prestižního označení UNESCO je ostuda a poškozuje renomé České republiky ve světě. Tak situaci kolem Geoparku Český ráj zhodnotil náměstek libereckého hejtmana pro…
Cisarska_rokle

Cisarska_rokle

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 19:50

Reklama
Další články z Náš REGION
Stavba dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem se opozdí
Stavba dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem se opozdí
V Brně vyroste poblíž nového nádraží téměř 2000 bytů
V Brně vyroste poblíž nového nádraží téměř 2000 bytů

V bezprostředním sousedství plánovaného nového brněnského železničního nádraží a obchodního centra Vaňkovka...

Na Frýdlantsku začala stavba vodního přivaděče za stovky milionů
Na Frýdlantsku začala stavba vodního přivaděče za stovky milionů

Na Frýdlantsku odstartovala první ze čtyř plánovaných staveb, které mají posílit zásobování pitnou vodou v...

Nemocnice Znojmo školí skoro 400 zdravotníků v péči o žilní katétry
Nemocnice Znojmo školí skoro 400 zdravotníků v péči o žilní katétry

Nemocnice Znojmo zahájila 3. listopadu první z pěti plánovaných školení věnovaných péči o invazivní žilní...

Nové pračky a sušička pomůžou mladým lidem z Domu na půl cesty v Květné
Nové pračky a sušička pomůžou mladým lidem z Domu na půl cesty v Květné

Vyprat si prádlo a mít čisté oblečení na pracovní pohovor zní jako samozřejmost. Pro mladé lidi, kteří...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.