Český ráj přišel o značku UNESCO. Náměstek hejtmana to označil za ostudu

Ztráta prestižního označení UNESCO je ostuda a poškozuje renomé České republiky ve světě. Tak situaci kolem Geoparku Český ráj zhodnotil náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (TOP 09). Zároveň ale novinářům řekl, že masivního odlivu turistů se neobává, protože Český ráj turisty doslova přetéká i bez mezinárodní značky.
Rada globálních geoparků rozhodla v úterý o vyloučení geoparku s platností od 1. ledna. Český ráj přitom byl jediným geoparkem v celé České republice, který toto označení nesl. Vznikl v roce 2015 a na ploše 833 kilometrů čtverečních sdružuje geologické fenomény, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky.
Problém sahá do roku 2024, kdy geopark obdržel takzvanou žlutou kartu a dostal dva roky na nápravu. Kontroloři požadovali ukončení spolupráce s institucemi prodávajícími drahé kameny nejasného původu. Klápště důrazně odmítl, že by Muzeum Českého ráje v Turnově takovými obchody přímo provádělo, geoparku se ale podle jeho slov nepodařilo o tom UNESCO přesvědčit.
Ředitel turnovského muzea Jan Prostředník obvinění opakovaně odmítá. Muzeum podle něj nakupuje minerály a horniny výhradně od obchodníků certifikovaných v České republice, stejně jako řada dalších subjektů na území geoparku.
Klápště připustil, že dopad ztráty značky mohou pocítit okrajové části geoparku, jako jsou okolí Mnichova Hradiště, Nové Paky nebo Železného Brodu. Právě tam mohlo označení UNESCO pomoci přilákat návštěvníky do méně frekventovaných míst. Vedení geoparku by podle náměstka mělo usilovat o co nejrychlejší znovuzískání statusu.
Liberecký kraj letos s geoparkem uzavřel dohodu o spolupráci zahrnující každoroční dotaci 500 000 korun. Podobně přispívají i sousední Královéhradecký a Středočeský kraj, jejich podíly jsou ale nižší, protože největší část území geoparku leží právě v Libereckém kraji. Celkový rozpočet organizace přesahuje jeden milion korun.
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