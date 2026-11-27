Práce pro člověka se zdravotním postižením může vyžadovat upravené pracoviště, asistenci, zvláštní dopravu nebo jiné dodatečné výdaje. Současná podpora umožňuje za určitých podmínek hradit část nákladů spojených se zaměstnáváním těchto osob. Maximální příspěvek na zvýšené provozní náklady však dlouhou dobu zůstával na úrovni 48 000 korun ročně na jednoho pracovníka, přestože ceny služeb a vybavení mezitím vzrostly.
Novela schválená vládou na začátku listopadu 2026 počítá se zvýšením limitu až na 90 000 korun ročně. Změna by měla začít platit podle současného harmonogramu od dubna 2027, pokud projde parlamentním procesem. Vyšší maximum však neznamená, že každému zaměstnavateli vznikne nárok na celou částku. Konkrétní podpora bude vázána na uznatelné náklady a splnění podmínek systému.
Související článek: Invalidní důchod nevylučuje zaměstnání. Vláda chce zvýšit podporu firem, které vytvářejí vhodná pracovní místa
Peníze nejsou novou dávkou invalidního důchodce
Zásadní je odlišit příspěvek zaměstnavateli od invalidního důchodu pracovníka. Člověk s přiznanou invaliditou nepobírá z tohoto titulu 90 000 korun ročně navíc. Peníze mají směřovat na prokazatelné náklady pracoviště, například na zajištění provozního asistenta, dopravu zaměstnanců nebo materiálu či úpravu provozovny. Mohou tak nepřímo zlepšit zaměstnanecké podmínky, ale nepředstavují zaměstnanecký bonus do čisté mzdy.
Příklad: firma zaměstnává pracovníka, který kvůli zdravotnímu omezení potřebuje pravidelnou pomoc asistenta a úpravy pracovního prostoru. Pokud tyto náklady splňují zákonné podmínky, může pro ně společnost požadovat podporu do stanoveného maxima. Pokud však žádné zvýšené náklady neprokáže nebo výdaje nejsou uznatelné, samotné zaměstnávání osoby se zdravotním postižením nezaručí výplatu plných 90 tisíc korun.
Související článek: Invalidní důchod nevylučuje zaměstnání. Vláda chce zvýšit podporu firem, které vytvářejí vhodná pracovní místa
Mění se také podmínky vytváření pracovních míst
Návrh přejmenovává dosavadní chráněný trh práce na podporovaný trh práce a upravuje některé administrativní postupy. Změny se mají týkat také délky povinného obsazení pracovního místa vytvořeného s podporou. V určitých případech se dosavadní tříletá doba zkracuje na rozmezí dvanácti až čtyřiadvaceti měsíců podle příslušné dohody.
Současně se upravují maximální podpory při zřizování pracovních míst, takže vyšší provozní příspěvek neznamená plošné zvýšení všech existujících podpor. Pro zaměstnance může být pozitivním výsledkem větší nabídka vhodných pracovních pozic a snadnější udržení zaměstnání.
Současně je ale potřebné posuzovat kvalitu těchto míst. Přístupnost pracoviště, odpovídající pracovní zátěž, férová mzda a skutečná možnost pracovního postupu jsou důležitější než samotná výše veřejné podpory vyplacené firmě.
Související článek: Invalidní důchod nevylučuje zaměstnání. Vláda chce zvýšit podporu firem, které vytvářejí vhodná pracovní místa
Co se může změnit pro zaměstnance
Menší výrobní firma zaměstnává člověka, který potřebuje upravené pracovní místo a část pracovního dne asistenci. Pokud bude vyšší provozní příspěvek schválen, může pro zaměstnavatele snížit náklady na takové uspořádání. Neznamená to však, že firma dostane 90 tisíc korun bez ohledu na skutečné výdaje. Musí doložit uznatelný náklad a splnit pravidla konkrétního dotačního režimu. Pokud navíc čerpá jiné podpory, je potřeba prověřit omezení případného souběhu.
Pro pracovníka má taková změna největší význam tehdy, pokud díky ní získá stabilnější zaměstnání, bezpečnější pracovní prostředí nebo možnost pružněji přizpůsobit pracovní dobu. Sama podpora firmy však nemusí změnit jeho pracovní smlouvu ani výplatní pásku.
Před přijetím nové nabídky je proto důležité zajímat se o skutečnou mzdu, délku úvazku, podmínky přístupu na pracoviště a možnost dlouhodobého výkonu práce. Veřejné peníze mají vytvářet vhodnější podmínky, nikoliv nahrazovat běžná zaměstnanecká práva.
Z ekonomického hlediska je podstatné, zda se vyšší maximální limit promění ve skutečně dostupnější zaměstnání. Některé firmy jej nevyčerpají, jiné mohou díky vyššímu stropu lépe financovat nákladnější úpravy pracovišť. Úspěch novely proto nepůjde měřit pouze objemem vyplacené podpory. Důležité bude sledovat, kolik lidí si práci udrželo, zda se zvýšila nabídka vhodných pozic a zda zlepšení pocítili samotní zaměstnanci, nikoliv jen zaměstnavatelé.
Související článek: Invalidní důchod 3. stupně práci nevylučuje: U nemocenské ale platí omezení, které může překvapit
Návrh nezaručuje zaměstnání každému
Ne každý příjemce invalidního důchodu je ve stejné právní a zdravotní situaci. Mnozí mohou vykonávat běžnou práci, jiní potřebují speciální podmínky, částečný úvazek nebo asistenci. Samotný stupeň invalidity proto ještě neurčuje, zda konkrétní zaměstnavatel bude moci čerpat danou podporu.
Platí také povinnost respektovat pracovní a bezpečnostní omezení vycházející ze zdravotního stavu zaměstnance. Firmy mají zatím počítat s dosavadními pravidly. Novela schválená vládou počítá s účinností od 1. dubna 2027, nejprve ale musí projít Parlamentem.
MPSV, vlada.gov.cz, MPSV