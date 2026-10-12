Češi, kteří pracují i v důchodu, mohou získat další peníze každý rok. Vláda připravila nová pravidla

Pracující senioři by mohli v příštích letech získat vyšší důchody díky změně, kterou připravila vláda. Návrh zákona o důchodovém pojištění počítá s tím, že se další výdělečná činnost opět promítne přímo do výše pobírané penze. Nová pravidla mají zvýhodnit nejen seniory, kteří pracují celý rok, ale také ty, kteří si přivydělávají pouze několik měsíců.
Opatření se má vztahovat na zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné. Novelu vláda předložila Poslanecké sněmovně 27. července 2026 a poslanci ji 24. září propustili prvním čtením. Návrh nyní čeká na další projednávání, takže zatím nejde o schválený zákon. Pokud legislativní proces skončí úspěšně, změny by měly začít platit od 1. ledna 2027.
Související článek: Nikdy jste nechodili do zaměstnání? Přesto můžete získat důchod, pokud splníte jednu podmínku
Za rok práce může důchod vzrůst o stovky korun
Navrhovaný mechanismus počítá se zvýšením procentní výměry starobního důchodu o 1,5 procenta za 365 dní výdělečné činnosti. Důležité je, že se tato sazba nebude vztahovat na celou vyplácenou penzi, ale pouze na její procentní část. Starobní důchod se totiž skládá ze základní výměry, která je pro všechny příjemce stejná, a individuální procentní výměry odvozené především od předchozích výdělků a získané doby pojištění.
Pokud má například senior procentní výměru 15 000 korun, představovalo by zvýšení o 1,5 procenta částku 225 korun měsíčně. Za celý rok pobírání takto zvýšeného důchodu by získal dalších 2 700 korun, a to bez započítání případných dalších valorizací. U lidí s vyšší procentní výměrou by byl finanční přínos větší, zatímco u nižších důchodů by odpovídající částka byla menší.
Podstatnou novinkou má být také možnost získat poměrné zvýšení za kratší dobu práce. Senior, který během rozhodného období odpracuje například jen šest měsíců, by nemusel přijít o nárok na přilepšení pouze proto, že nezískal celých 365 dní.
Navýšení by se vypočítalo podle skutečného počtu započitatelných dní výdělečné činnosti. V minulosti přitom fungoval systém, ve kterém bylo nutné dosáhnout stanoveného počtu odpracovaných dní, aby mohl být důchod zvýšen. Nový postup má být v tomto ohledu pružnější a zohledňovat také kratší pracovní úvazky nebo přerušovanou výdělečnou činnost. Konečná částka bude záviset na individuální výši důchodu i rozsahu započtené práce.
Související článek: Do důchodu vám chybí několik let. Existuje ještě třetí možnost mezi prací a předčasnou penzí
Zaměstnancům se penze zvýší automaticky
Výrazné zjednodušení se připravuje především pro zaměstnané důchodce. Zvýšení by se jim mělo přiznávat automaticky jednou ročně v lednu, společně s pravidelnou valorizací. Potřebné informace o jejich výdělečné činnosti má sociální správa získávat z jednotných měsíčních hlášení zaměstnavatelů.
Senioři by tak nemuseli podávat samostatné žádosti ani sami dokládat jednotlivá období zaměstnání. První automatické zvýšení důchodů za další práci se podle harmonogramu plánuje na leden 2028. Jeho výše bude vycházet ze započitatelné výdělečné činnosti v rozhodném období stanoveném zákonem.
Odlišný postup se připravuje pro důchodce, kteří pokračují v podnikání jako osoby samostatně výdělečně činné. Ti by o navýšení museli požádat, protože jejich příjmy a účast na důchodovém pojištění se vyhodnocují jiným způsobem než u zaměstnanců.
Žádost by mohli uplatnit přímo při podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Pokud splní zákonné podmínky, přiznané zvýšení by jim bylo doplaceno zpětně od ledna příslušného roku. Tím by se měl odstranit rozdíl v termínu přiznání peněz mezi zaměstnanci a podnikajícími seniory. Také u nich však bude rozhodující skutečná započitatelná doba výdělečné činnosti.
Sleva na pojištění ve výši 6,5 procenta zůstane
Vedle plánovaného zvyšování penzí mají pracujícím důchodcům zůstat také současné výhody na sociálním pojištění. Od ledna 2025 mohou lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod v plné výši, využívat slevu na pojistném ve výši 6,5 procenta z vyměřovacího základu. U zaměstnanců se sleva zpravidla počítá z hrubé mzdy a projevuje se vyšším čistým výdělkem.
Například při hrubé měsíční mzdě 30 000 korun představuje úsporu 1 950 korun. Zaměstnanec však musí nárok na tuto slevu doložit zaměstnavateli, například potvrzením o pobírání starobního důchodu v plné výši. Podnikajícím seniorům se sleva promítá do odvodů na sociální pojištění a uplatňují ji prostřednictvím ročního přehledu.
Zachování této úlevy je důležité zejména proto, že od roku 2025 nahradila dřívější způsob zvyšování důchodů za další práci. Do konce roku 2024 mohli pracující starobní důchodci získat zvýšení procentní výměry o 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dní při současném pobírání penze.
Tento mechanismus byl následně zrušen a místo něj začala fungovat sleva na pojistném. Připravovaná novela nyní počítá s návratem pravidelného navyšování samotného důchodu, ovšem podle jiného výpočtu. Současná sleva 6,5 procenta by přitom měla zůstat zachována. Pracující senioři splňující příslušné podmínky by tak mohli využívat obě výhody současně.
Související článek: Češi, kteří letos míří do důchodu, mohou jediným rozhodnutím přijít o stovky korun měsíčně. Rozhoduje datum
Nová pravidla se nesmějí zaměňovat s valorizací
Pro rok 2027 už bylo samostatně stanoveno zvýšení vyplácených důchodů v rámci pravidelné valorizace. Od ledna se základní výměra zvýší o 270 korun měsíčně a procentní výměra o 0,2 procenta, pokud se na daný důchod valorizace vztahuje. Toto zvýšení ale není odměnou za práci v důchodu a platí pro něj odlišná pravidla než pro připravovaný nový mechanismus.
Ten by měl nabýt účinnosti od začátku roku 2027, avšak první automatické navýšení za výdělečnou činnost je naplánováno až na leden 2028. Před jeho zavedením musí novela dokončit legislativní proces včetně projednání v Senátu a podpisu prezidenta. Rozhodující proto bude konečné znění zákona, které určí přesné podmínky nároku i období práce započítávaná do zvýšení.
MPSV, ČSSZ, Vláda České republiky