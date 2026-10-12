Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Češi, kteří pracují i v důchodu, mohou získat další peníze každý rok. Vláda připravila nová pravidla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Češi, kteří si přivydělávají ke starobnímu důchodu, by mohli získat další pravidelné zvýšení penze. Vládní novela počítá s navýšením procentní výměry o 1,5 procenta za každý odpracovaný rok. Výhodou má být také automatické přiznávání peněz zaměstnancům. První zvýšení podle nových pravidel se plánuje na leden 2028.
Připravovaná novela má zvýšit procentní výměru starobního důchodu o 1,5 % za 365 dnů výdělečné činnosti.

Připravovaná novela má zvýšit procentní výměru starobního důchodu o 1,5 % za 365 dnů výdělečné činnosti.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:30

Reklama
Další články z Byznys trendy
Německé lázně lákají na koupání za pouhých 300 Kč. Senioři mohou využít výhodné vstupné, musí ale přijít včas
Německé lázně lákají na koupání za pouhých 300 Kč. Senioři mohou využít výhodné vstupné, musí ale přijít včas
Senioři od určitého věku mohou dostávat peníze navíc. Stát chce změnit hranici i způsob přidávání
Senioři od určitého věku mohou dostávat peníze navíc. Stát chce změnit hranici i způsob přidávání

Starobní důchody by se od příštího roku mohly zvyšovat už při dosažení 80 let. Vládní novela počítá s...

Senioři objevují polské lázně kousek od českých hranic. Za termální koupel se saunou zaplatí jen 200 korun
Senioři objevují polské lázně kousek od českých hranic. Za termální koupel se saunou zaplatí jen 200 korun

Za odpočinkem v termální vodě není nutné cestovat až do Maďarska nebo na Slovensko. V polských Cieplicích...

Češi, kteří letos míří do důchodu, mohou jediným rozhodnutím přijít o stovky korun měsíčně. Rozhoduje datum
Češi, kteří letos míří do důchodu, mohou jediným rozhodnutím přijít o stovky korun měsíčně. Rozhoduje datum

Lidé, kteří splní podmínky pro řádný starobní důchod na konci roku 2026, by neměli datum jeho přiznání...

Do důchodu vám chybí několik let. Existuje ještě třetí možnost mezi prací a předčasnou penzí
Do důchodu vám chybí několik let. Existuje ještě třetí možnost mezi prací a předčasnou penzí

Lidé, kterým zbývá několik let do řádného důchodu, nemusí vždy volit mezi pokračováním v zaměstnání a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.